Los robots más avanzados del mundo, en Madrid

Una selección de los robots más avanzados del mundo desfilarán por el congreso de robótica IROS 2018, organizado por la el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) de Estados Unidos y la Japan Robotics Society (JRS), que se viene celebrando desde el lunes en Madrid.

El 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2018) cuenta con una amplia programación de charlas y sesiones que se irán sucediendo hasta el viernes bajo el lema "Hacia una sociedad robótica". Aquí se dan cita durante una semana más de 3.500 participantes de 60 países del mundo, y acoge también una feria de robótica en la que participan más de 150 expositores de empresas del sector que presentarán los últimos avances en robots inteligentes, humanoides, coches autónomos, robots de servicios en aplicaciones médicas, asistencia, agricultura, mantenimiento e inspección de infraestructuras, rescate, robótica aérea, terrestre, submarina, etc.

Por este escenario desfilará, por ejemplo, el nuevo robot de Boston Dinamycs llamado BigDog, un ágil cuadrúpedo. Veremos también a Talos, un humanoide español, de Pal Robotics, capaz de mantener el equilibrio a toda costa.

Jaco, por su parte, es uno de los robots de asistencia con más éxito del mundo. Es un brazo ligero con gran capacidad de maniobra que se instala fácilmente en una silla de ruedas y puede alcanzar cosas o dar la mano.

También conoceremos en la feria a Eve, robot diseñada para trabajar en entornos domésticos, y a Qt Robot, de pequeño formato dirigido a niños con autismo, que cuenta historias, juega o enseña habilidades sociales a los pequeños.

MiniMaggie y Teo, dos de los robots creados por Robotics Lab de la UC3M, también estarán en la feria, al igual que Iiwa, el robot industrial colaborativo más avanzado de la actualidad.