El Realme C11, a la venta el 26 de agosto

La compañía china Realme presentará en España el próximo 26 de agosto su nueva propuesta para la gama de entrada de smartphones, el Realme C11, que se podrá adquirir por unos 100 euros desde ese mismo día tanto en su web como en el resto de canales oficiales de venta.

El dispositivo sigue la línea del resto de terminales del catálogo de Realme: buenas prestaciones a precios asequibles. El C11 tiene una cámara dual y una batería de 5000mAh (una de las mayores del mercado), cuenta con un nuevo diseño geométrico y una gran pantalla de 6,5 pulgadas. El resto de especificaciones se darán a conocer en la presentación oficial del teléfono, el miércoles 26 de agosto a las 10:30.

La serie C de Realme cuenta con más de 13 millones de usuarios en todo el mundo a los que ha seducido con sus prestaciones, batería, pantallas grandes y diseño vanguardista. Estas características, indica la marca en un comunicado, hacen de la serie C la opción perfecta para el uso diario y el entretenimiento de los jóvenes, el segmento de población al que se dirige de forma preferente la compañía.

La firma ha anunciado también una nueva campaña, Dare to Be Realme, y el 31 de agosto abrirá el primer Realme FanFestival. La campaña arranca con la acción interactiva Dare to Be..., que anima a los usuarios de la marca a completar el eslogan con la palabra que más les identifique. Por su parte, con el FanFestival Realme busca agradecer el apoyo recibido durante estos meses, y para ello ha programado una celebración online con sorteos, campañas en redes sociales y ofertas en productos de la marca.

Pese a la difícil coyuntura mundial, Realme se mantiene entre las siete compañías más importantes del sector de los smartphones y es la que registra un mayor crecimiento. La compañía china tiene presencia en 59 países y en nueve de ellos está entre las cinco marcas preferidas por los consumidores, por ejemplo en India (donde vendió un millón de teléfonos en tres días), Indonesia o España, donde, según datos de noviembre de 2019, se situaba como la quinta compañía de smartphones más importante.