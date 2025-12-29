Softbank comprará la inversora de EEUU DigitalBridge por 4.000 millones para impulsar la IA

El grupo de telecomunicaciones japonés Softbank anunció este martes que comprará la firma de inversión estadounidense DigitalBridge por unos 620.000 millones de yenes (unos 4.000 millones de dólares), para construir infraestructura de inteligencia artificial (IA).

"La adquisición de DigitalBridge reforzará los cimientos de nuestro centro de datos de IA de última generación y promoverá la visión del grupo Softbank", dijo el director ejecutivo de la compañía nipona, Masayoshi Son, en un comunicado.

Softbank adquirirá las acciones ordinarias de la empresa por 16 dólares, una prima del 15% sobre el precio de cierre del día 26, añadió en la nota.

DigitalBridge es una gestora líder mundial en activos alternativos dedicada a invertir en infraestructura digital, incluyendo centros de datos, torres de telefonía móvil, redes de fibra óptica e infraestructura periférica, añade el comunicado de Softbank.

Tras el cierre de la operación, DigitalBridge seguirá operando como una plataforma gestionada de forma independiente, dirigida por Marc Ganzi. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la obtención de las autorizaciones reglamentarias, y se espera que se complete en la segunda mitad de 2026.

Softbank incide en que su "misión es hacer realidad la superinteligencia artificial para el avance de la humanidad". Ese objetivo, añade, "requiere avances no solo en los modelos de IA, sino también en la infraestructura de la plataforma necesaria para entrenarlos, implementarlos y ponerlos en servicio a escala global".

La incorporación de DigitalBridge reforzará su capacidad "para construir, ampliar y financiar la infraestructura fundamental necesaria para los servicios y aplicaciones de IA de próxima generación".

El grupo triplicó beneficios

Softbank casi triplicó su beneficio neto entre los pasados abril y septiembre, el primer semestre de su año fiscal, hasta un récord de 2,92 billones de yenes (unos 16.386 millones de euros), gracias a sus inversiones en el campo de la inteligencia artificial.

Según su informe financiero publicado el pasado noviembre, Softbank reportó unas ganancias de 3,93 billones de yenes (22.054 millones de euros) vinculadas a sus inversiones, en gran parte gracias a los 2,16 billones (12.121 millones de euros) percibidos por su inversión en la estadounidense OpenAI.

A principios de este año, SoftBank acordó liderar una inversión de hasta 40.000 millones de dólares en OpenAI, creadora del popular chatbot de IA generativa ChatGPT, tras firmar un acuerdo de asociación estratégica con la compañía.

Unos meses después, el pasado agosto, el conglomerado nipón formalizó una inversión de 2.000 millones de dólares (1.712 millones de euros) en acciones ordinarias de la tecnológica estadounidense Intel.

La inversión permitió al grupo dirigido por Masayoshi Son incorporar a Intel a una cartera tecnológica que ya incluye al fabricante británico de microchips Arm y participaciones en gigantes como Nvidia (de la que se deshizo poco después) y TSMC. La entrada en el accionariado de Intel reforzó la apuesta del conglomerado japonés por el sector de semiconductores en plena revolución de la inteligencia artificial y la computación en la nube.

Las sucesivas inversiones que viene realizando en este campo en los últimos años le han servido para recuperar el puesto de segunda empresa de mayor capitalización en la Bolsa de Tokio, tras recuperarse el pasado ejercicio de cuatro años en números rojos, anotando una ganancia neta de 1,15 billones de yenes (unos 6.710 millones de euros).

Venta de Nvidia para invertir en OpenAI

El pasado noviembre SoftBank anunció que había vendido todas sus acciones de Nvidia por 5.040 millones de euros, en un movimiento estratégico que se enmarcaba en su plan de reestructuración de inversiones.

La operación, que se concretó en octubre, formaba parte de una estrategia más amplia de desinversiones para financiar su apuesta en OpenAI, la compañía dirigida por Sam Altman.