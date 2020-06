Cómo tener dos cuentas de WhatsApp en el móvil

La pandemia por la Covid-19 nos ha cambiado la vida en los últimos tres meses. El confinamiento en nuestros hogares nos ha llevado al teletrabajo, a no poder ver a nuestros familiares y amigos y a estar conectados con el resto del mundo a través de las pantallas del ordenador, el móvil o la tablet.

El teléfono móvil, indispensable ya para la mayoría de la población mundial en los últimos años, ha visto incrementado su uso durante el confinamiento debido a las búsquedas en internet, las videollamadas y las conversaciones a través del popular WhatsApp.

Ahora, por si una sola cuenta de WhatsApp no fuera más que suficiente en nuestros teléfonos, nos enteramos de la posibilidad de tener dos cuentas en el mismo móvil.

Oficialmente, solo se puede instalar una aplicación de WhatsApp y usar una cuenta por teléfono, pero hay algunos métodos para usar dos cuentas a la vez en un mismo teléfono. Siempre y cuando el móvil sea Android, ya que para el caso de los dispositivos de Apple no es tan sencillo.

Dos tarjetas SIM

Muchos de los teléfonos móviles vienen adaptados para varias tarjetas SIM, y una manera de sacarle partido a estas dos tarjetas es que, normalmente, tienen distintos números de teléfono. Y con dos números de teléfono, se pueden utilizar dos cuentas distintas en las aplicaciones de mensajería.

La mensajería dual no es por ahora una función estándar de Android, de modo que depende de si el fabricante del móvil la quiere incluir o no. Por ejemplo, Samsung la incluye en unos móviles sí y en otros no. Esta opción recibe el nombre de Mensajería Dual, en Samsung; en OnePlus se llama Parallel Apps, en los móviles Huawei, App Twin y en los Xiaomi, Clone Apps.

Descargando otra aplicación

Si el móvil no incluye la función para duplicar una app tal y como hemos visto arriba, en Google Play hay varias aplicaciones para tener dos cuentas de WhatsApp, como son App Cloner o Parallel Space. Los expertos recomiendan Parallel Space por tener una mejor compatibilidad.

Parallel Spaces crea "espacio paralelo" donde se puede instalar aplicaciones sin que interfieran con las que ya tenemos. Entramos en la aplicación duplicada, nos registramos con el otro número y ya estaría disponible la opción de dos cuentas simultáneas, una desde la propia aplicación de WhatsApp y otra en Parallel Space.