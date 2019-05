¿Cómo afecta a los usuarios españoles el veto de Google a Huawei?

Google va a retirar la licencia de Android a los dispositivos de la marca china Huawei, tras la prohibición del Gobierno de EEUU a sus empresas de hacer negocios con firmas que supuestamente intentan espiar al país.

La decisión de la Casa Blanca, que se enmarca en la guerra comercial con China, tendrá consecuencias económicas difíciles de cuantificar por el momento. No sólo afectará a Huawei, sino también a otras compañías que le suministran componentes y a toda la cadena de producción, distribución y venta.

Dejando todas esas cuestiones macroeconómicas al margen, hay una pregunta que se hacen millones de usuarios: ¿qué pasará ahora con mi teléfono?

Tanto Google como Huawei han asegurado este lunes que los equipos vendidos y los que están en stock seguirán teniendo acceso tanto a Google Play como a sus medidas de protección y que seguirán proporcionando actualizaciones de seguridad y servicios de postventa.

Google no permitirá actualizar Android a los usuarios de Huawei. La única forma de hacerlo será a través de las que estén disponibles mediante un código abierto, lo que habitualmente tarda meses.

Android ha asegurado, a través de Twitter, que los servicios Google Play y Gloogle Play Protect se mantendrían en funcionamiento, sin ofrecer más detalles.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.