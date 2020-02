ZTE confirma su asistencia al Mobile World Congress de Barcelona

Unas horas después de conocerse que la surcoreana LG no acudirá al Mobile World Congress de este año por el riesgo de infección por el coronavirus, la compañía china ZTE ha confirmado su participación en la cita de Barcelona, donde mostrará sus novedades en tecnología 5G.

ZTE ha salido al paso de las informaciones que sumaban su nombre al de LG en la lista de bajas de esta edición. En un comunicado, la compañía ha confirmado que contará con un expositor en Fira Gran Vía, donde mostrará sus novedades bajo el lema Hacia el éxito empresarial 5G.

Sin embargo, ha cancelado una conferencia de prensa de dispositivos, prevista para el 25 de febrero, aunque sí mostrará "una amplia variedad de nuevos dispositivos 5G".

La firma china ha avanzado que entre las novedades estarán el nuevo smartphone ZTE Axon, varios productos 5G MBB, como el CPE 5G o un Módulo 5G. También mostrará por primera vez los nuevos teléfonos de la gama Blade.

En otro comunicado, ZTE ha hecho públicas las instrucciones que ha dado a su personal y las medidas que ha llevado a cabo para minimizar los riesgos por el coronavirus.

#ZTE will participate in #MWC20 Barcelona as planned, showcasing comprehensive #5G end-to-end solutions and a wide variety of 5G devices. ZTE's booth is in 3F30, Hall 3, FIRA GRAN VIA. pic.twitter.com/vB9S4IpyZP