AMC Networks, un operador en expansión en el pago

En un año en el que se ha batido el récord de consumo en la televisión, AMC Networks International Southern Europe se ha situado como la compañía que más crece en cuota y en audiencia media en la televisión de pago.

La productora incrementa en un 18% la audiencia media de sus canales. Con este incremento ha superado el dato, tanto del TTV (Total TV), que ha mejorado un 7%; como el de las temáticas de pago en su conjunto que ha experimentado una subida del 14%.

Canal Hollywood, Canal Historia y Canal Cocina mantienen en 2020 el liderazgo en sus segmentos, siendo los canales más vistos de cine, documentales y lifestyle de la televisión de pago, respectivamente. Además, 10 canales de la compañía han cerrado el año dentro del top 30 de entretenimiento de la televisión de pago.

El canal de cine y series XTRM se convierte en el canal que más crece proporcionalmente en este año, mejorando en un 121% su audiencia media con respecto al año 2019. Gracias a este dato duplica su cuota de pantalla respecto a 2019. El canal específico de cine español Somos (+62%), SundanceTV (+49%) y DARK (+36%) también aparecen entre los canales de la corporación multimedia que más crecen en audiencia media en 2020.

Entre los contenidos más vistos de los canales de AMC Networks se encuentran series originales como The Walking Dead: World Beyond, de AMC; las películas Contagio (Canal Hollywood) y Abuelo Made in Spain (Somos); los formatos de producción propia como Sabor de hogar, en Canal Cocina; o las series New Nurses, de SundanceTV, o Masha y el Oso, de Canal Panda.

AMC Networks International Southern Europe (AMCNISE) produce y distribuye 24 canales de televisión temáticos para los mercados de España, Portugal, Francia e Italia diseñados para todo tipo de públicos: cine y series (AMC, Canal Hollywood, SundanceTV, DARK, XTRM, Somos y Blast); factual (Odisea, Canal Historia, Crimen + Investigación y BLAZE); lifestyle (Canal Cocina ,Canal Decasa y Casa e Cozinha); musical (Sol Música) e infantil (Canal Panda y Biggs). La compañía desarrolla proyectos en el ámbito del DTC comoMicrocanales, OdiseaVR o Planet Horror.

Por otra parte, Canal Historia, BLAZE y Crimen + Investigación son producidos para España y Portugal a través de The History Channel Iberia, una joint venture entre AMC Networks International Southern Europe y Hearst.