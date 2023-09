Alaska sufre un despido inexplicable para ella, TVE la fulmina

A través de la ocurrencia de Chicho Ibáñez Serrador de unir en pareja a El Fary con Alaska para el Un, dos, tres, las puertas de TVE se abrieron para la versátil cantante que es de las invitadas infalibles a la que recurren formatos de todo tipo en todas las cadenas. Ya en 1984, cuando se convirtió en pareja de concurso con El Fary demostró sus dotes de comunicación y proximidad con espectadores de todas las edades. De ahí pasó meses después a La bola de cristal.

Alaska (Olvido Gara) se había convertido en el relevo en otoño de 2020 de Concha Velasco en Cine de barrio. La veterana actriz se vio obligada a jubilarse al agravarse algunas de sus dolencias y fue la popular cantante, que entre otros eventos ha presentado el Benidorm Fest, la elegida para las entrevistas e introducciones de la tarde de los sábados en La 1. Antes de recalar en dicho programa había conducido en directo los espacios Alaska & Segura y Alaska & Coronas en La 2 con Santiago Tabernero. Junto a su marido, Mario Vaquerizo, elevo el docu-reality en nuestro país con la serie para la MTV Alaska & Mario.

Pero la artista se ha topado con un despido con el que no contaba: deja de presentar Cine de barrio y su relevo, casi pedido de urgencia, será Inés Ballester, quien ya estuvo en la etapa de Carmen Sevilla conduciendo este espacio nostálgico.

La dirección de RTVE ha sido tajante con Alaska debido a su fichaje por el espacio vespertino TardeAR, que se pone en marcha este lunes en las tardes de Telecinco, con el regreso a esta franja de Ana Rosa Quintana. La cadena pública ha observado que no era compatible que la intérprete de A quién le importa compatibilizara el espacio de los sábados con las tertulias en la competencia. Ha sido un duplicidad que no ha gustado en Prado del Rey aunque Alaska se prodigue en tantos formatos y fuera investigadora de Mask Singer, en Antena 3, recientemente.

Ha sufrido un varapalo que no esperaba, dado que durante año Alaska y su esposo han podido ir de canal en canal sin granjearse enemigos ni antipatís. Incluso Vaquerizo participó con brillantez en MasterChef Celebrity, formato para el que se le tenían pocas esperanzas.

QSer colaboradora puntual en TardeAR en una cadena, o de Mask Singer en otra, no interfiere en mi labor como presentadora, así lo he hecho en estos tres años", ha lamentado Alaska en Instagram al verse sin espacio semanal con su rostro. Ante lo sucedido ahora ella se encuentra “muy agradecida de haber podido ir por libre compaginando programas y cadenas”.

"Nunca hubiera dejado de presentar Cine de Barrio voluntariamente, los que me conocen saben que para mí ese programa es vocación más allá de lo profesional", por lo que le entristece "no seguir formando parte de ese proyecto". "Me siento feliz de saber que Cine de Barrio no desaparece, sino que comienza una nueva etapa, una más", valora y aplaude con deportividad Alaska, que había fichado hace tres años por este veterano formato que se encamina a los 30 años en antena desde que apareciera, en la Segunda Cadena, en 1995.