Amazon Prime prepara su versión lite, más barata y con algunas limitaciones

La batalla por ganar suscriptores para los servicios de streaming no cesa. Cada vez son más los adeptos a este tipo de plataformas que permiten la visualización a demanda, así como el acceso a un amplio catálogo de series, películas y productos audiovisuales. Actualmente la suscripción mensual de Amazon Prime tiene un coste de 4,99 euros al mes o 49,99 euros al año para premiar la fidelidad. Ese precio puede bajar con la nueva versión Amazon Prime Lite, aunque tendrá algunas limitaciones.

Amazon Prime es una plataforma de streaming que ofrece múltiples funcionalidades. Atendiendo a su variada carta de servicios estamos ante una de las plataformas más económicas del mercado. Cualquier suscriptor de Amazon puede disfrutar de Prime Vídeo, envíos gratuitos para los pedidos, Prime Reading, Prime Music y Amazon Photos.

¿Es posible disfrutar de algunos servicios y pagar menos? Amazon está experimentando un nuevo plan de suscripción, Amazon Prime Lite, que tendrá un menor coste pero sin contar con todas las ventajas de la suscripción habitual. En la India se está llevando a cabo las pruebas de esta nueva versión, cuyo objetivo es extender a nivel global.

Amazon Prime Lite no ofrecerá envió en un día de los productos, aunque dicho envío seguirá siendo gratuito. El servicio de Prime Music no estará disponible en esta versión reducida, al igual que se pierden Prime Gaming y Prime Reading. El acceso a Prime Vídeo se mantiene de la misma forma, aunque la calidad no será la misma. Los contenidos audiovisuales no podrán verse en 4K. En un principio solo se podrá acceder a Prime Vídeo a través de la app de Andriod e iOS. No se podrá acceder a la web de Prime Vídeo si estás suscrito a este plan de pago. El coste de Amazon Prime Lite en España sería de 33 euros al año, que supone un ahorro de 17 euros con respecto al plan de pago habitual.