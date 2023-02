Ana Morgade deja 'Vamos a llevarnos bien' y el programa queda aparcado "por unos meses"

"Hemos trabajado muchísimo, hemos puesto tiempo, esfuerzo y mucha ilusión, pero no hemos sabido conectar con la audiencia", ha reconocido en las redes sociales la humorista Ana Morgade, que deja el programa Vamos a llevarnos bien tras sólo una emisión en antena y decidir la dirección de RTVE que el espacio queda aparcado para buscar mejoras. En esa mejoría no se encuentra la presencia de Morgade que no pasa por un buen momento de popularidad.

"No nos engañemos: hemos hecho menos audiencia que el teletexto", ha admitido con ironía la humorista. Vamos a llevarnos bien arrancó este martes con menos de medio millón de espectadores y un 4,8% de cuota, la mitad del share medio de La 1, que se encuentra de por sí muy bajo.

La producción de The Pool entra en el taller de reparaciones, comprobar cómo puede encajar mejor un espacio de humor en el que los participantes de baten en duelo dialéctico. En su primera entrega aparecieron nombres de Zapeando como María Gómez o Miki Nadal y figuras queridas por la audiencia de La 1 como La Terremoto de Alcorcón, participante de MasterChef Celebrity. Zapeando, que se emite en la sobremesa, reúne a diario por encima de los 600.000 espectadores, una cifra a la que podría haber aspirado para empezar este espacio nocturno.

Morgade dice que este espacio "volverá dentro de unos meses", pero ella entonces ya no estará de nuevo al frente. "tengo otras aventuras apalabradas y seguiremos caminos separados".

La futura tendencia, por los datos de la acogida, no barruntaba una buena continuidad para este espacio, de alto presupuesto. La dirección de RTVE ha preferido anticiparse a un posible fiasco reiterado y remozar todo el proyecto dejando a un lado a su conductora que no se vislumbraba que fuera a sumar fidelidad de seguidores al proyecto. La humorista y presentadora lamenta no haber podido seguir, pero "seguirá intentándolo" en otras aventuras y hacer reír al público.