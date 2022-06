Ana Rosa Quintana reaparece teñida de rubio con el pelo corto

Ana Rosa Quintana parece que está dispuesta a regresar a su programa tras el verano. El descanso de los meses estivales le vendrá bien para ponerse en marcha con su matinal, añorada por su público. La conductora de El programa de AR reaparecía este sábado en la fiesta de la productora Unicorn.

A su lado, bien arropada, sus compañeros de matinal y de otros formatos de la compañía, amigos desde hace tanto tiempo como Sonsoles Ónega (que presenta el espacio posterior en la parrilla, Ya es mediodía) o Joaquín Prat, realmente pupilo de Ana Rosa, y que se encarga de la ventana social del programa además de contar con el vespertino en Cuatro. Su relevo en la franja de actualidad en las mañanas, Patricia Pardo (actual pareja de Christian Gálvez), también posó junto a su jefa y buena amiga, necesitada de estas muestras de afecto. Ana Terradillos, su sustituta a primera hora, en la esperada tertulia política, mostró todo su ánimo hacia quien ha sido su referente profesional.

El aspecto de Ana Rosa Quintana revela su pelea contra el cáncer, secuelas del tratamiento y toda la esperanza y ánimos para salir del trance, “de la experiencia más alucinante”, por desafiante, que ha vivido.Su pelo casi rapado lo ha teñido de rubio, para tener así un semblante más juvenil en estos momentos de remontada. La sonrisa no le abandona y ha brindado con los compañeros por los 17 años de liderazgo consecutivo del matinal de Telecinco. El récord de Ana Rosa Quintana no tiene parangón no sólo en España sino en toda Europa.

La anterior aparición pública de Ana Rosa había sido el mes pasado en un festejo taurino de San Isidro y en esta ocasión ha vivido con intensidad la compañía de los amigos, en una relajada convivencia.“Estoy bien. Durante todo el proceso, que es duro, he tenido suerte y lo he llevado bastante bien”, ha reconocido la periodista que con su presencia además ha agradecido el “trabajazo” que ha hecho todo el equipo en su ausencia.

"Tengo la tranquilidad de decir que el programa iba sobre ruedas... pero tengo muchas ideas2, ha añadido sobre lo que va preparando de cara a la nueva temporada. Quintana anunció que tenía cáncer el pasado noviembre. Espera regresar pronto a su plató