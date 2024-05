Angy Fernández responde al comentario despectivo de Iker Jiménez sobre Nemo

El Festival de Eurovisión 2024 ha generado multitud de reacciones. Una de las más polémicas ha sido la vertida por Iker Jiménez. Nemo, que se impuso holgadamente en las votaciones del jurado profesional, aguantó el tirón de Croacia e Israel en el televoto, y se hizo con el micrófono de cristal. Como suele pasar en estos casos muchos no están de acuerdo con los resultados ni con el sistema de votaciones que impone la organización del Festival de Eurovisión.

Iker Jiménez ha dado su versión sobre las puntuaciones de España, las del jurado y las del televoto. “Que yo me entere porq ue esto es casi para comentarlo en Horizonte. ¿España en televoto ha votado esto de la foto pero el jurado español ha dado 12 a Nemo el suizo? Es curiosa la diferencia ¿no?”, escribía en uno de sus tuits. “¿Eurovisión=Eurogeopolítica? ¿Qué opináis?”, fue otra de sus publicaciones. El presentador de Cuarto Milenio también lanzaba uno poniendo en duda la victoria de Israel en el televoto. “Me dicen que Israel ha ganado el televoto en 15 países. ¿Será cierto?”, comentaba.

Más allá de las dudas que genera el sistema de puntuación de Eurovisión, el comentario más polémico del presentador de Horizonte hacía alusión al género no binario de Nemo, el representante de Suiza y ganador del festival. “Nos han informado oficialmente de que Nemo está muy emocionade. No nos extraña nada”, dijo sobre el uso del pronombre elle para referirse al cantante suizo.

Hay alguna gente “muy tolerante” que siempre anda encizañando digitalmente a los demás y dándonos el sermón… pero oye luego se molestan si nos echamos unas risas con Eurovisión.¿Pero no es para eso lo de Eurovisión?Tienen alma pelma. 🤣🤣🤣Yo me lo he pasado en grande.