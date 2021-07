Anki, la app con la que Pablo Díaz ha ganado 'Pasapalabra'

Fue un día especial, muy especial, el que se vivió este jueves 1 de julio en Antena 3 y Atresmedia con Pablo Díaz como protagonista. La emisión del programa en el que el joven tinerfeño se llevaba el bote de 1.828.000 y su posterior entrevista en 'El Hormiguero' de Pablo Motos dejaron momentos para la historia de la televisión.

Conocimos un poquito más a la persona que se esconde detrás del Pablo Díaz concursante, aunque ya se había mostrado bastante a lo largo de este año con gestos, reacciones o narración de historias cada vez que se aproximaba a un reto que no terminó de culminar hasta ahora. Y nos descubrió también algunos de los secretos que le han conducido al éxito en el concurso, entre ellas una app llamada Anki, herramienta con la que ha ganado 'Pasapalabra'.

El 'Cristiano Ronaldo' de los concursos

Cuando Pablo Motos se sentó junto a Pablo Díaz y le preguntó por sus sensaciones en el momento que piensa que va a ganar el bote de 'Pasapalabra' después de casi 250 programas a este 'Cristiano Ronaldo de los concursos' (tal y como le calificó el presentador) se le empezó a descomponer la coraza que se había colocado desde que su abuela Conchita le empujara a presentarse: "Se te viene el mundo encima. Cuando dio la primera vuelta al rosco y me di cuenta de que creía que me las sabía todos empecé a sentir que se me dormían las manos de los nervios, sentía que hiperventilaba…una sensación increíble".

Únicamente parecía tener una duda sobre el rosco, concretamente en la V, donde aparecía esa flor del cardo de nombre 'Vilano'. No quería que le pasara como hace unos meses cuando pensaba que lo tenía y se equivocó con la 'H' del apellido de un general cartaginés, "aunque ha supuesto meses después llevarse 600.000 euros más en el bote", reflexionó Díaz. Sin duda un falló más que productivo.

Además del uso de la aplicación Anki, Pablo Díaz ha visto todos los roscos desde 2010 hasta 2020 y estudiado el diccionario, subrayando palabras difíciles o "susceptibles de salir en un rosco"

Esta vez no falló. Ni la flor de cardo ni el príncipe o magistrado supremo en las repúblicas de Venecia y Génova. Ese 'Dux' definitivo suponía el final de una dura preparación desde diciembre de 2015, cuando empezó a prepararse el concurso como si de una oposición se tratara. Viéndose roscos anteriores "porque el diccionario es finito y algunas acaban repitiéndose forzosamente" (ha visto todos los roscos desde 2010 hasta 2020); estudiando el diccionario, subrayando palabras difíciles "o que consideres susceptibles de salir en un rosco" y usando la aplicación Anki, un programa de memorización que le facilitó David Leo, ganador de un bote millonario en 'Pasapalabra' en el año 2016 y actualmente en 'El Cazador' de TVE.

Anki lo que hace es ir preguntándote aleatoriamente todas las palabras que introduzcas en el sistema, pero en una proporción inversa a tu conocimiento respecto a ellas. Las que mejor que te sabes te las pregunta menos y las más difíciles de retener te las muestra en más ocasiones para que termines memorizándolas.

Este ha sido una de las grandes claves del éxito de Pablo Díaz, además de su pasión por el estudio y el talento y la capacidad natural que le acompaña. Es por ello que recomienda a los jóvenes que la usen "para sus estudios y sus cosas".