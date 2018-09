Antonio Dechent se suma a 'Servir y proteger'

El actor sevillano Antonio Dechent (La familia Mata, Sé quién eres) y la actriz vasca Ana Otero (que se hizo popular por Todos los hombres sois iguales) se incorporan al reparto del serial de sobremesa de La 1, Servir y Proteger, sobre una comisaría de la Policía Nacional. Es una producción de Plano a Plano (Allí abajo), protagonizada por Luisa Martín.

Dechent se suma a la serie de TVE en el papel de Tote Gallardo, el ex compañero de celda de Sergio Mayoral y Otero es Raquel, ex mujer de Elías (el personaje de Fernando Guillén Cuervo), que viene a alimentar las intrigas de la serie diaria. Tote tuvo un vínculo con Mayoral (Nicolás Coronado) y se acercará al joven abogado en busca de un trabajo. Al ver la alianza existente entre Mayoral y Sofía Collantes el ex recluso tratará de sacar partido.

Dechent, con una larga experiencia en cine desde muy joven y una nominación la Goya por Intacto, tiene pendientes importantes estrenos como Jaulas o Miamor perdido, que llegarán pronto a la cartelera. En televisión además de las series mencionadas destacan sus recientes trabajos en TVE con las series Cuéntame cómo pasó, El Ministerio del Tiempo o Víctor Ros.

En el caso de Ana Otero participó durante 342 capítulos en un serial de La 1 en igual franja a Servir y proteger, Amar en tiempos revueltos, que fue su anterior experiencia en este género. Con su papel de Raquel, ex mujer de Elías Guevara, vuelve así al barrio de Distrito Sur para resolver unos asuntos personales. Su aparición supondrá un vuelco en el corazón del inspector, que tendrá que debatirse entre lo que todavía siente por su ex pareja y su historia sentimental más reciente con María (papel que interpreta Pepa Aniorte).