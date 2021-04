Blanca Fernández Ochoa, el drama detrás de las medallas

Movistar+ relata en Informe+ Blanca la apasionante vida de Blanca Fernández Ochoa. El documental, uno de los más especiales para la plataforma, ve la luz dos años después del fallecimiento de la mítica esquiadora. La participación de toda su familia supone un homenaje para una vida dedicada a la montaña, la de la primera medallista olímpica que ha tenido nuestro país. El documental se encuentra disponible bajo demanda en dicha plataforma.

Su hermana Lola, atiende a esta web para mostrar más detalles de esta semblanza.

–¿Cómo surgió la idea de crear un reportaje sobre la historia de su hermana Blanca?

–Ha habido mucha gente que a raíz de su fallecimiento nos han llamado para hacer un programa sobre ella. Este año nos volvieron a llamar los de Informe+, y como creo que su trayectoria en los documentales los avala, nos animamos a hacerlo a modo de homenaje.

–¿Cómo definiría a su hermana Blanca?

-Como deportista era excepcional. Tenía una capacidad de sacrificio impresionante, nunca se rendía. Nació con el don del deporte. Cuanto más difícil era la pista mejor se le daba, cuando la climatología era más adversa más se crecía. Ha sido la primera medallista olímpica española, la única en deportes de invierno, una figura inigualable.

–Dice en el documental Matías Prats que Blanca fue una gran estrella con una base deportiva precaria, ¿qué hubiera sido de Blanca de haber nacido 30 años más tarde?

–Sí. Nos tocó una época muy difícil. El deporte femenino apenas tenía visibilidad. Si hubiera nacido hoy en día hubiera sido más grande aún. Los medios son mejores, de cara a entrenar, los viajes ahora son más cómodos, las técnicas de entrenamiento son más cualificadas y las ayudas son superiores.

–Su hermana fue la primera medallista olímpica española, ¿qué recuerdos tenéis de aquellos Juegos Olímpicos de Albertville de 1992?

–Lo recuerdo como el viaje más bonito que he hecho nunca. Los entrenadores no querían que fuésemos porque podíamos ponerla nerviosa. Mis hermanos y yo nos saltamos las indicaciones y nos plantamos en Francia. Lo afrontamos con muchos nervios porque no sabíamos qué pasaría, si volvería a caerse, íbamos con las banderas, con una pancarta muy divertida… fue maravilloso. La medalla de bronce nos supo a oro. Blanca muchas veces me decía que ese día le dimos alas.

–¿Cómo vivieron el momento de su retirada con 30 años?

–Cuando ella decidió retirarse lo entendimos. Llevaba 16 años en el top ten. Al poco tiempo de retirarse le diagnosticaron una depresión. En principio pensamos que era algo normal porque la retirada es un momento difícil de afrontar para un deportista. El error fue que no era una depresión y lo que realmente padecía Blanca era bipolaridad.

–¿Cómo fueron los últimos días de Blanca a raíz de su desaparición en la montaña?

–No nos lo esperábamos. No pensábamos que sucedería algo así. Blanca había tenido malos momentos, pero en esa época estaba fenomenal. Ella tenía los bajones grandes en primavera y en otoño. Fue un varapalo tremendo para todos. Pasados dos años, te puedo contar que ha habido tanta gente que nos ha apoyado, que nos han brindado su ayuda incondicional, tantos amigos que vinieron a buscarla… Ese ha sido el empujón para seguir adelante.

–Sus dos hijos se han decantado por el rugby…

–Blanca no quería que se dedicarán a un deporte individual. No quería que sus hijos pasasen por muchas experiencias que ella tuvo que afrontar. Olivia empezó a jugar al rugby en el equipo femenino de Las Rozas y ha llegado a la selección nacional. Tiene un físico parecido al de su madre.