Esta es la 'Brigada Costa del Sol'

an José GardónSon policías nacionales de 1977, en el Torremolinos de pantalón de campana, que se introducen entre redes de narcotráfico en un ámbito que apenas se conocía en las fuerzas de seguridad. Es una ficción que promete.Este lunes, a partir de las diez de la noche, Telecinco y Cuatro estrenan simultáneamente Brigada Costa del Sol, recién terminada serie producida junto a la plataforma de pago Netflix (que la exportará a todo el mundo) y producida por Warner Bros ITVP. Ese vínculo con Netflix quierequiere decir que la serie ha sido adelantada en su programación para pase al servicio de streaming una vez concluida. Mediaset no la guarda en la nevera, como suele sucedes con su ficción. Esta alianza que se estrena también con esta serie garantiza la proyección internacional de un producto impregnado de cierto aroma su andaluz. Mediaset, de paso, se pone a prueba tras el buen rendimiento de su competencia directa, Atresmedia, con ficciones en Netflix como La casa de papel o La Catedral del Mar. El reparto Brigada Costa del Sol lo encabeza Hugo Silva. El actor madrileño cuenta con experiencia en el subgénero policíaco castizo por su paso por Los hombres de Paco, una de las últimas comedias policíacas que consiguieron el beneplácito de la audiencia y que a la postre relanzó su carrera. No estaría mal tenerla como espejo ante la encarnizada lucha que se bate diariamente para conquistar el prime time en la TV de España. También Silva tiene un buen referente por su papel de Pacino en El Ministerio del Tiempo. Se ha convertido en una apuesta segura para los productores españoles y allá por donde pisa al menos cuenta con el interés de sus muchos admiradores. Ahora será Bruno, líder del grupo de agentes, que se caracteriza por ser impulsivo e intuitivo. De carácter temperamental y ligado a la acción. Vive por y para su profesión. Le acompaña Jesús Castro, el más joven de esta brigada en los años 70, de nuevo en un papel de un amante del motor. El actor vejeriego está acostumbrado al riesgo a toda velocidad desde que se hiciera un nombre en la película El niño. Las escenas de alto voltaje contarán con su sello. Miki Esparbé, Sara Sálamo, Álvaro Cervantes, Jorge Usón, Cayetana Cabezas, Pablo Béjar, Marco Cáceres, Olivia Delcán, Ana Fernández, Daniel Holguín, Joaquín Galletero, Carolina Yuste, Jorge Suquet y Camino Fernández completan el elenco de actores que darán vida a los personajes de la brigada policial que llega a dos manos entre Telecinco y Cuatro, en una necesitada franja de series que despierten interés. Brigada Costa del Sol está inspirada en hechos reales. La ficción realiza un viaje a la Costa del Sol de los años de la Transición. Allí fueron destinados un grupo de inspectores de policía con la misión de formar una brigada especial de estupefacientes para luchar contra el tráfico de hachís procedente de Marruecos. Era una época de poca información al respecto y escasos medios, pero consiguieron numerosos éxitos y el reconocimiento de sus colegas de toda Europa por su ingenio y valor. El rodaje, que concluyó hace pocas semanas, se ha llevado a cabo fundamentalmente en Málaga y Torremolinos, ciudad donde está ambientada la serie, además de escenas grabadas en Madrid. Las tramas combinan acontecimientos propios del género policíaco con el drama y el romance, fruto de la interacción y las relaciones personales de sus protagonistas.