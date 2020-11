Conan O'Brien deja las noches en Estados Unidos

El presentador humorista Conan O'Brien, uno de los rostros más populares de la televisión estadounidense, dirá adiós a una trayectoria de 28 años como presentador de programas nocturnos ("late night") para fichar por la plataforma de streaming HBO Max a partir de la próxima temporada.

El presentador pasará a conducir un formato de variedades semanal en la nueva plataforma de contenidos, un fichaje por el que en 2021 despedirá una carrera de casi tres décadas al frente de los formatos nocturnos con los que también se convirtió en una celebridad en el mercado internacional a través de redifusiones y vídeos.

"En 1993, Johnny Carson me dio el mejor consejo de mi carrera: Lo antes posible, vete a una plataforma de streaming. Estoy encantado de poder seguir haciendo lo que sea que haga en HBO Max y espero con ansias una suscripción gratuita", aseguró con humor O'Brien en un comunicado. El humorista, de 57 años, seguirá al frente de su actual programa, Conan, hasta junio de 2021, cuando abandonará su actual canal, la TBS.

Sin embargo, la cadena seguirá emitiendo los especiales Conan Without Borders, en los que viaja a distintas partes del mundo, incluidos territorios en conflicto o enemistados con EE.UU., y que se han emitido en televisiones de todo el planeta.

"Veintiocho años es un logro monumental en la televisión nocturna. Estamos increíblemente orgullosos del trabajo que Conan y su equipo han logrado durante los 10 años en TBS", aseguró el presidente del canal, Brett Witz. El humorista llegó a la TBS en 2010 después de abandonar el canal NBC, donde presentó Late Night with Conan O'Brien desde 1993 a 2009, un espacio que se emitía a continuación de The Tonight Show. En una especie de ascenso televisivo, el "showman" fue seleccionado para ocupar la franja horaria estrella donde reinaba Jay Leno desde hacía 17 años con The Tonight Show pero tras unos meses la cadena cambió de planes y retiró a O'Brien del espacio para devolvérselo a Leno.

Fue una carambola desafortunada que le sustentó como millonario. El cambio en la NBC condujo a la salida de O'Brien del canal tras recibir 44 millones de dólares de indemnización y un flamante fichaje por TBS.