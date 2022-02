Cristina Ramos, representar a San Marino sin haber ido allí

La cantante canaria Cristina Ramos nunca ha visitado el pequeño país de San Marino, enclavado en Italia, pero aspirará a representar a esa vieja república en Eurovisión. “Nos llamaron ellos”, reconoce. “Los letristas, el equipo con el que trabajo, tienen contacto con gente de San Marino y en su momento, hará año y medio, preguntaron si me interesaría presentarme”. Pese a todo, ha sido una sorpresa.

Ramos es una habitual en talents de medio mundo, habiendo ganado el Got Talent de Telecinco en 2016, La Voz México en 2018 y quedando entre los cinco mejores de America’s Got Talent, en Estados Unidos un año después. Fue tercera en Tu cara me suena 8.

Pero ahora su aventura es otra: lograr el pase para Eurovisión representando al diminuto San Marino. Su propuesta estará entre las diez canciones que participarán el 19 de febrero en el programa Una voce per San Marino, para elegir al representante en Turín. El grupo italiano Achille Lauro o el dj turco Burak Yeter serán sus más duros rivales.

Sobre los comentarios en las redes en España, Cristina “puede entender que la gente lo vea como algo extraño”, pero que en el caso de San Marino “ya tiene tradición de buscar gente fuera. No lo veo como algo raro”, observa la canaria.

Sobre la canción que llevará, el secreto es inevitable, pero tendrá que ver con su estilo lírico y rock, será algo “muy Cristina Ramos”. “Lo único que puedo comentar es que va a ser muy fiel a lo que yo suelo hacer. Es algo que siempre ha funcionado y nos hemos dado cuenta de que no deja indiferente”, augura.

Defienda o no a San Marino, Cristina Ramos entiende que “sería un honor” representar a España en un futuro, y más a raíz de la repercusión del Benidorm Fest. “TVE nos conoce, mi equipo ha presentado propuestas y canciones y ellos saben que estoy abierta”, propoe, aunque no fuera incluida en la relación de esta primera edición pre-eurovisiva.