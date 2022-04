¿Por qué Cristina Villanueva tiene una entonación tan particular?

Comete uno de los mayores pecados en el que puede incurrir una comunicadora: tiende invariablemente a finalizar todas las oraciones en alto, a subir el tono como si detrás hubiese una frase subordinada. Cuando no la hay. Como si no existiesen los puntos ni las comas. Yo recomendaría a cualquier estudiante de Periodismo que frecuentase los informativos que presenta. Que los visionara una y otra vez. Justo para comprobar lo que no se debe hacer.

Pero ahí está Cristina Villanueva, santificada y bendecida desde que fuera fichada para ser el rostro visible de La 2 Noticias. Un formato que contaba con poca audiencia, pero convertía a quien daba la cara en él en paladín del compromiso con las causas justas. Por aquel entonces Villanueva no tenía tan acentuados tics. Entre otras cosas porque en aquel informativo alternativo la intervención del presentador era mínima. Primaba lo audiovisual y las piezas contaban con su propio off.

Hasta que llegó La Sexta. Su director de informativos era el hijo del mítico González Urbaneja, pero los altos cargos decidieron que todos los informativos debían estar presentados por mujeres. Curiosa interpretación de la paridad. Ahí fue donde Cristina Villanueva se creció. Lo demás es historia. Algo parecido le ocurre a Ana Blanco, que ha cumplido 61 años y continúa con sus tics viciados a la hora de entonar según qué finales de frase.

Pero nada que ver comparado con el caso de Cristina, a la que alguien, a estas alturas, debería advertir de sus excesos. Es una pena que saliendo cada año centenares de tituladas (y titulados) de las Facultades tengamos que soportar a profesionales que comunican tan mal. Es una tendencia generalizada, de acuerdo. Pero ello no la exime de su responsabilidad. Ana Blanco, la presentadora más veterana en activo, marcó tendencia. No sólo en su look, en su flequillo y su manera de estar ante la cámara. También en su forma de expresarse. De ahí que sea tan importante corregirla si es necesario y exigirle un alto grado de corrección... Por todas las Cristinas Villanuevas que se miran en ella y vienen detrás.