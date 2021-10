Darío Madrona, de 'Élite' hasta Hollywood

Tras triunfar por todo lo alto como cocreador de Élite, Darío Madrona se estrena en Estados Unidos como el máximo responsable de One Of Us Is Lying, una serie en la que vuelve a unir los caminos del thriller criminal y del relato sentimental adolescente.

"Yo no tenía ni idea de lo que significaba trabajar en una serie de EEUU y en tu segundo idioma", explica el guionista y productor español. "Ha sido un proceso de aprendizaje muy bonito, pero también muy bestia,brutal y muy radical. Ha sido tremendo", añade.

Madrona ha estrenado este jueves en la plataforma Peacock (NBCUniversal) esta serie inspirada en la novela superventas de Karen M. McManus y que cuenta como protagonistas a Marianly Tejada, Cooper van Grootel, Chibuikem Uche y Mark McKenna.

Esta historia comienza con una situación muy sencilla: cinco adolescentes son castigados en el instituto por diferentes faltas. La cosa se complica cuando uno de ellos muere de forma repentina, lo que convierte automáticamente a los otros cuatro en sospechosos de un crimen.

El éxito internacional en Netflix de Élite, la serie que ideó Madrona junto a Carlos Montero, le abrió las puertas de la industria estadounidense. “Ha sido una experiencia única en la vida y algo que jamás me podía imaginar que iba a tener. Fue lanzarse a una piscina que no sabías si había agua, lava o si estaba vacía”, describe este creador. Por la repercusión de Élite Madrona empezó a recibir ofertas de agentes estadounidenses y finalmente firmó por CAA, una de las agencias de talento más importantes del mundo.

Superando etapas

A partir de ahí empezaron a mandarle propuestas como una esta One Of Us Is Lying, que ya tenía el episodio piloto rodado y que le resultó interesante. Lo siguiente fue, en sus palabras, “pasar etapas”, ya que se reunió con productores, el estudio, la cadena. “Y en cada etapa piensas: Ya no me van a llamar para la siguiente...”, bromea. Finalmente llegó la confirmación de que sería el showrunner, es decir, según Madrona “quien tiene la culpa de todo lo malo que pasa”. “Al final, contratar a un showrunner es un acto de fe. Y tenían fe en mí porque les había gustado mucho Élite”.

La historia que ha trabajado versa sobre cuatro protagonistas “que ocultan cosas, que tienen secretos, que mienten”: “es casi una regla de las series adolescentes que el protagonista principal sea un poco blando, el que nunca hace nada malo. Pero empezar con unos personajes tan humanos, que se equivocan tanto y que mienten, me parecía muy interesante”, explica el productor español.