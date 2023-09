David Bisbal presenta su documental que se emite en octubre en Movistar

El cantante David Bisbal está en uno de los momentos más dulces de toda su carrera, el almeriense cumple 20 años subidos a los escenarios como artista de éxito y ha querido celebrarlo con todos sus fans con una gira espectacular, un nuevo disco conmemorativo de todos estos años y con un documental que el 17 de octubre se podrá ver en Movistar.

Durante la jornada del lunes, Bisbal estuvo presente en la XV edición del FesTVal de Vitoria-Gasteiz, presentando junto a todo el equipo el nuevo documental que se emitirá en esta plataforma digital. Se trata de un relato lleno de emoción en el que descubrimos a un Bisbal íntimo y maduro, al músico, al padre, al hijo y al amigo que se oculta tras los focos.

El cantante ha querido compartir con los periodistas que había en la sala cómo habían sido estos 20 años de su vida como cantante profesional y se ha abierto en canal para expresar sus emociones. "Jamás he estado solo. He pedido ayuda en los momentos de debilidad. Y tú puedes contar una historia desde la debilidad o la fortaleza, pero estoy orgulloso de no haberme encerrado en el sufrimiento. Este es el mejor consejo que podría dar".

El artista ha añadido: "Operación Triunfo' me cambió la vida. Era un concurso musical, pero no solo veían al muchacho que tenía que luchar cada semana para estar más cerca de su sueño. Creo que por eso la gente se enamoró, porque lo llevó a su terreno. En el camino me he tenido que enfrentar a dificultades y por eso gustará, porque cualquiera puede verse reflejado en esta historia".

Sobre el documental

David Bisbal cumple 20 años de carrera y lo quiere celebrar en Almería, su tierra natal, con un gran concierto junto a los suyos. La cámara se pega a él, le sigue, le acompaña durante los días previos del que será el recital más emotivo de su vida. Y durante esa vorágine, con el mar y el desierto de Almería de fondo, David echa la vista atrás y recuerda quién es y de dónde viene: de cantar de feria en feria, en una orquesta donde ya soñaba con subirse a otros escenarios y de un concurso de talentos musicales que cambió para siempre la forma de llegar a la fama.

En esa mirada hacia atrás, Bisbal rememora su paso por OT, pero también la hostilidad con la que una industrial musical en crisis le recibe y su lucha, no solo por mantenerse, sino por ganar credibilidad dentro de ella.

David nos lleva hasta sus raíces y es allí donde comprendemos por qué, a pesar de los éxitos logrados, sigue siendo el héroe del pueblo, el artista que vino de abajo. Y cómo, desde un lugar tan alejado de todo, es capaz de conseguir algo reservado a muy pocos: que todo el mundo conozca sus canciones y queden en la memoria colectiva para siempre. Ese es el verdadero triunfo, y David ya lo tiene.

Con este nuevo proyecto dirigido por Alexis Morante ('Sanz: Lo que fui es lo que soy', 'Héroes: Silencio y Rock & Roll', 'Camarón. Flamenco y revolución'), Movistar Plus+ sigue apostando por la línea editorial de la no ficción, con productos originales que muestran nuestras historias desde otro punto de vista.

Bisbal es un documental con imágenes de archivo inéditas y testimonios del artista, que se sincera como nunca antes lo había hecho. Su historia es una historia de superación.