David Broncano, así es la vida personal del presentador más deseado

David Broncano no ha parado de protagonizar titulares en las últimas semanas. El presentador de La Resistencia se ha convertido en una herramienta política para el Gobierno en su afán por derrocar los incontestables números de El Hormiguero. Finalmente, TVE ha logrado su fichaje por dos temporadas por una cuantía que alcanza los 28 millones de euros, es decir, 14 millones por cada una de ellas. La incorporación del presentador jiennense para competir con Pablo Motos ha generado una enorme controversia y opiniones para todos los gustos.

Todo este asunto de su polémico fichaje por TVE corresponde a su vida profesional, pero muchos desconocen algunos de los principales detalles de su faceta personal. A sus 39 años, el conductor de La Resistencia afronta un reto mayúsculo a sabiendas de que todos sus movimientos van a ser analizados al milímetro.

David Broncano nació el 30 de diciembre de 1984 en Santiago de Compostela, aunque con apenas un año se trasladó a la Orcera, en la provincia de Jaén. Allí creció en el seno de una familia normal y corriente siendo el mayor de dos hermanos. Su hermano pequeño, Daniel, se dedica a la música y ejerce como director de orquesta. Así hablaba en uno de sus programas sobre cómo se conocieron sus padres. “Se conocieron de marcha en Madrid. No se dieron los teléfonos ni nada, pero se gustaron un poco y quedaron pasados unos días en El Retiro. Mi padre fue, pero mi madre no. Pero, una semana después, con lo grande que es Madrid, se encontraron por la calle por casualidad, vivían en distintos barrios. Ahora son marido y mujer, nací yo…”, confesaba.

Broncano ha estudiado Informática y Publicidad. Sus inicios en la televisión han estado ligados a su faceta cómica, esa de la que hace gala en su programa La Resistencia y que le ha catapultado hacia el éxito.

El televisivo siempre ha sido muy discreto con su vida privada. Unos meses después de romper con la tenista Paula Badosa, con la que mantuvo una relación durante el confinamiento, el presentador conocía a Silvia Alonso, la dueña actual de su corazón. Aunque comenzaron a salir juntos en septiembre de 2022, no fue hasta marzo de 2023 cuando oficializaron su noviazgo en una visita de la intérprete a La Resistencia. Aquel día la complicidad entre ambos inundaba el plató del formato del late night de Movistar Plus+. Cuando llegó la esperada pregunta sobre el sexo la actriz no se cortó un pelo. “¿Contesto por los dos?”, le preguntó. “Contesta tú, que eres la invitada”, dijo Broncano. En su historial amoroso también figura el nombre de Adriana Ugarte, otra conocida actriz con la que protagonizó un affaire que nunca llegaron a reconocer.

Broncano es un gran aficionado a los deportes, con menciones especiales para el tenis, el esquí y el baloncesto. También es habitual verle con su patinete con el que pretende pasar desapercibido, así como evitar los problemas de atascos y aparcamientos. El presentador, aunque cuenta con redes sociales, apenas hace uso de ellas en lo que respecta a la publicación de contenidos.