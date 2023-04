Quién es David Figueira, el sustituto y admirador confeso de Juan Carlos Rivero

David Figueira es una pieza clave de la transición dulce que pretende llevar cabo TVE con la narración de sus partidos. En los últimos 17 años la voz de la selección española y de los principales encuentros que retransmitía la cadena pública era el incombustible Juan Carlos Rivero. Las múltiples críticas que recibió por sus comentarios en el pasado Mundial de Catar propiciaron un cambio de rumbo en TVE. La corporación pública pasaba el testigo a David Figueira, que ya tenía experiencia en partidos del combinado sub-21, así como en las Olimpiadas donde narró los partidos de la selección olímpica.

Tras tomar el relevo de Juan Carlos Rivero en el partido que enfrentó a España y Noruega perteneciente a la fase de clasificación para la Eurocopa, el periodista asumirá los mandos del clásico copero, un partido que será seguido por millones de espectadores este miércoles en La 1 a partir de las 21:00 horas. Por lo tanto, se confirma el relevo generacional en las retransmisiones de TVE, aunque el propio Juan Carlos Rivero no dejó claro este asunto en una entrevista concedida a The Objective. “Estos primeros partidos no voy a estar yo, pero yo no sé lo que va a pasar después y, desde luego, no me siento ni apartado ni que nadie prescinda de mí”, dijo el veterano periodista.

¿Quién es David Figueira? La nueva voz de la selección española en TVE y el encargado de narrar la vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre FC Barcelona y Real Madrid es un periodista desconocido para el gran público. En una entrevista con el medio digital Relevo David Figueira daba unas pinceladas sobre su trayectoria laboral. “Soy un periodista con 20 años de trayectoria profesional, que estudió en Santiago de Compostela y soy de Pontevedra. Salí de allí con 23 años y pasé siete en Madrid trabajando en Radio Nacional. En 2010, me mudé a Barcelona y compaginé la radio con la televisión. En el último año y medio también lo he hecho así. Durante este tiempo, he hecho de todo en el periodismo deportivo. Estuve cinco años en el Mundial de Motociclismo in situ. También he narrado fútbol en radio y televisión, donde di el partido en abierto cuando tenía los derechos RTVE. Y fútbol femenino. Con la selección he estado a pie de campo y en la posición de comentarista”, explica el periodista que antes de recalar en TVE estuvo dando prácticas en la Cadena SER.

El periodista gallego, que afronta el mayor reto de su dilatada experiencia profesional, ha reconocido su admiración por Juan Carlos Rivero y José Ángel de la Casa, sus predecesores en el cargo. “Yo me crié escuchando a José Ángel de la Casa y fue el primer referente que tuve. Es una narración muy diferente a la de hoy en día. Ahora estamos yendo más a una narración de radio en televisión. Y José Ángel de la Casa es todo lo contrario. Era de hablar lo justo y necesario para ubicar al espectador en cada momento”. Otro de sus referentes ha sido el discutido Juan Carlos Rivero. “No se ha sido justo con él. He seguido creciendo, escuchando y admirando el trabajo de Juan Carlos Rivero. Se ha sabido adaptar a los tiempos y a esa progresiva narración más rica en palabras y fluida. Y lo ha hecho a la perfección”, comenta sobre su compañero en TVE.

Figueira también cuenta con referentes fuera de la cadena pública. “Quien más me gusta es Miguel Ángel Román. Me gusta José Antonio Luque, cuando hace cualquier deporte, no solo fútbol. Y quien lleva más de 30 años al pie del cañón, con su estilo tan personal: Carlos Martínez”, declara.

Preguntado sobre su estilo de narración, el comunicador asegura que está más próximo a la radio. “Tengo la suerte de poder narrar en radio y en televisión, que son dos cosas diferentes. Vamos convergiendo en una narración deportiva más próxima a la radio. Mi propósito es no explicar todo lo que se está viendo, porque el espectador lo ve igual que yo. Me gusta acompañar la jugada, pero no describir cada pase que se pueda dar. También respetar los silencios, que a veces el partido lo pide. Soy un conductor y me gusta apoyarme en quien tengo de comentarista y al lado de los banquillos. Intento no poner el mismo ritmo a 80 metros de la portería que cerca de la portería. Ahí vas al máximo”, concluye.