Diego Galán, memoria del cine español

Diego Galán se nos fue el Lunes Santo. Muy pronto. A los 72 años. Pero muy vivido. En cada una de sus jornadas cabían semanas y en cada uno de sus meses, años. Una agenda intensa que dedicó casi en su totalidad al cine español y sus circunstancias. Diego era uno de los mejores contemporizadores que he conocido. Le gustaban las personas y le apasionaba el cine, por lo que consagrar su vida a este universo le ‘eximió’ de trabajar. Fue un currante a su manera. Pero sobre todo un disfrutón de primera. No andaba desencaminada Pepa Fernández cuando tituló su sección Galán de cine. En la web de No es un día cualquiera se pueden escuchar cientos de colaboraciones de los últimos años.

Si decimos que Diego Galán se nos ha ido a los 72 años y la serie documental se emitió en 1978 podemos imaginar a qué edad llevó a cabo el proceso de producción. Qué pronto comenzó a disfrutar conversando con los más grandes. Años antes de ocupar la dirección del Festival de Cine de San Sebastián, donde siguió contemporizando a lo grande.

La serie Memorias del cine español constituye una de las joyas de su legado. Sus 16 capítulos, de una hora de duración, están alojados en la web de rtve.es. A juzgar por el chivato que nos indica las visitas y el índice de popularidad obtenido, nos tememos que han sido muy pocos los curiosos que se han acercado a ellos. Pero son antológicos, nunca mejor dicho. Están dedicados, tras el prólogo sobre los años 30, al cine de los niños prodigio, el histórico, el folclórico, el literario, el social, el religioso, los amores imposibles, el cine maldito, la comedia rosa, la juventud que canta, el cine de acción, el nuevo cine español, el cine del ligue y el cine de los nuevos tiempos (recordemos, los de 1978).

Memorias del cine español se puede completar con otra serie que comentamos en estas páginas, la entrañable Queridos cómicos, 100% Diego Galán.