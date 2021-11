Ed Sheeran brilla en la noche húngara de los MTV EMA 2021

El llamado espíritu de la normalidad se asomó al Danubio para inspirar al mundo de la música comercial en una brillante noche de los premios MTV EMA. De nuevo, por fin, la música en vivo ante el público entregado del pabellón Papp László de Budapest. Un espectáculo con más de una decena de números en vivo, videoclips en los escenarios y un nombre propio: Ed Sheeran, con el galardón a mejor artista y mejor canción por Bad Habits. Sheeran actuó anoche entre grafitis de neón con su actual éxito, Overpass Graffiti, y cantó otro de sus temas fundamentales. Shivers.

La ganadora española fue Aitana. Un nombre surgido de OT que se ha erigido en mejor intérprete de nuestro país en 2021. Sevilla ya quedaba en la memoria, pero estaba presente en los fans de la cadena Viacom.

La cita sevillana en 2019 fue una sensacional gala que puede seguir manteniéndose como la más completa y la mejor anfitriona de muchos años. Becky G fue aún más camaleónica que la presentadora de este año, la rapera Saweetie, erigida mejor artista revelación. Apareció en una piscina de champán y tuvo momentos muy divertidos.

Entre otros ganadores, Lil Nas X se alzó con el MTV EMA al mejor vídeo por MONTERO (Call me by your name) y Corea del Sur, sin duda es el país de moda. Su grupo más mediatico, BTS, se llevó las distinciones a mejor intérprete pop, mejor banda de K-Pop, mejor grupo y mejores fans.

Dos nombres llamaban la atención en la noche de Budapest, Maluma fue distinguido como mejor intérprete latino y destacó con su actuación de anoche junto a los eurovisivos Maneskin. Los italianos no son fruto de la casualidad.

Maluma estrenó su esperado Mama Tetema, acompañado del cantante tanzano Rayvanny y un equipo de bailarines bajo la lluvia.

Damiano David, el cantante de Mansekin, es ya un icono, y anoche con su indumentaria de cuero sobresaltaba entre las letras de su tema Mammamía.

Nicki Minaj ganó el premio de mejor artista de Hip-hop y Olivia Rodrigo el de mejor impacto.

En la gala también hubo un momento para recordar el magnífico concierto ofrecido por One Republic en la Plaza de los Héroes.

Budapest ha vivido con intensidad una noche para la música, que tras el acontecimiento virtual del pasado año, revive el espectáculo mayúsculo ante el público que necesitaba regresar también a los escenarios.