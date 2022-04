Eduardo Navarrete hace lo nunca visto en 'Maestros de la costura'

Eduardo Navarrete se ha desvivido en generosidad en la semifinal de Maestros de la costura emitida este martes en La 1. El diseñador, que ya cumplía su segunda andadura en el programa, ha terminado ceddiendo su puesto a su compañero Pablo Bosch para que llegue así a la final. Navarrete se despide del programa en la novena gala y con un gesto que le distingue. “Me giré, miré a Pablo y pensé: ya está, hasta aquí”, contó. "Me salió así. Era el momento de que él tuviera la misma oportunidad que yo he tenido. Me lo he pasado muy bien durante el programa, me he reído mucho y he disfrutado un montón, pero era el momento”, explicó el alicantino en uno los momentos más solidarios e inesperados de la historia de Maestros de la Costura.

La cesión de puesto fue valorada, incluso con lágrimas, por el jurado formado por Lorenzo Caprile, Palomo Spain y María Escoté, los encargados de aconsejar y juzgar a los concursantes

Tras nueve semanas de concurso, los participantes Borja, Eduardo Navarrete, Lluís, Lili y Pablo se disputaban en la semifinal de anoche.

Tras una primera prueba de habilidad en la que los participantes debían confeccionar una blazer bajo la atenta mirada del diseñador Archie Alled-Martínez y replicar después dos vestidos de la firma The 2nd Skin Co, llegaría la prueba final, un homenaje a Yves Saint Laurent.

"Realicé una prenda con la que me sentía muy identificado; una sobrepieza para llevar encima de un bodysuit. Excéntrica, atrevida y muy navarretiana, estaba satisfecho porque había hecho algo que me representaba, y simplemente me vi en el momento”, expone el diseñador. Desde que Eduardo Navarrete cruzara las puertas de la primera edición de Maestros de la Costura en 2018 siendo un creador emergente, su carrera como diseñador y también como empresario ha implosionado en distintos ámbitos. Ha consolidado su propia firma, Eduardo Navarrete Shop, además de abrir su propia central de marcas y creadores 15 Segundos Store, en la que impulsa el talento de jóvenes diseñadores de la escena cultural y de la moda realizando campañas de marketing digital, showroom, eventos e imagen de marca.