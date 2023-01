'The Last of us', el estreno de HBO que todos esperan

Los creadores de esta serie iniciaron el trabajo de adaptación de la serie cuando se publicó la segunda entrega del videojuego en 2020. Aunque no fue hasta julio de 2021 cuando empezó a rodarse y casi ha tardado un año en grabarse por completo, algo que ha hecho pensar que se han grabado más de una temporada simultáneamente además de dar pistas de la gran inversión que han hecho para que este proyecto cumpla con las expectativas que tiene el público en él.

Sinopsis

The last of us tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

Reparto

Protagonizada por Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence. Ashley Johnson y Troy Baker también forman parte del reparto.

¿De dónde sale 'Last of Us'?

Esta serie está basada en el videojuego del mismo nombre aclamado por la crítica desarrollado por Naughty Dog exclusivamente para las plataformas PlayStation®, está escrito y producido por Craig Mazin y Neil Druckmann. La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam. Producida por PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog.

Críticas sobre la nueva serie de HBO

Entertainment Weekly. "A parte del tercer episodio, no hay nada más en la primera temporada de The Last o Us que destaque. Por otro lado, el reparto es estupendo y la sonrisa de Pascal cuando Joel encuentra a Chef Boyardee me mata".

The Washington Post. “Un viaje fascinante y entretenido a través de una vieja y conocida historia de aventuras, protagonizada por unos actores que honran la visión original”.

Empire Magazine. “”Sin duda, la mejor adaptación de un videojuego jamás realizada: profundiza en la historia distópica del juego manteniéndose fiel a su núcleo emocional. Como el juego, es una obra maestra