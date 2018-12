María adelanta de largo a Famous para ir a Eurovisión

Una vez que Operación Triunfo 2018 ha puesto su punto y final, con Famous como ganador, el formato de RTVE se centra ahora en buscar quién y con qué canción representará a España en el próximo Festival de Eurovisión que ese celebrará en Tel Aviv. Desde el día 20, la web de la cadena pública tiene a disposición del público los 17 eurotemazos que compiten este año para el certamen. Solo diez de ellos pasarán a la gala final: tres elegidos por el público y siete más por un consejo especializado que completará la selección.

Con carácter latino y espectacular, el tema de María se impone al popero de Famous.

Aunque media España espera que Famous sea el que vaya a Eurovisión, hay un nombre que le ha cogido la delantera, y con fuerza. El único tema que tiene María, Muérdeme, tiene pinta de convertirse en la principal candidata este año para representar a España en Eurovisión. Es una canción con ritmo, al estilo del tema de Eleni Foreira, Fuego, la representante chipriota que el pasado año quedó segunda. Para que España tenga opciones en este certamen tan politizado, deberá acudir con algo más que una buena canción; también con un espectáculo que sorprenda, de carácter latino y con descaro. El tema Muérdeme tiene todo esto, y el efecto María, un torbellino sin reglas en el escenario, como ya quedó patente en OT, puede ser este año la clave para lograr un buen puesto. Eso sí, primero debe imponerse a las otras 16 candidatas. Con María como destacada, las nueve siguientes que entran en los pronósticos le van un poco a la zaga, pero especialmente las de Natalia y Miki pueden tener alguna opción. La navarra canta en solitario La clave, un tema que, con una buena puesta en escena abrazándose al show que la de Pamplona da a sus números, tiene también opciones. Natalia es una de las participantes que pisa más fuerte el escenario y que mejor se mueve. Si se trata de potencia y carácter, esta canción sería una elección acertada. Lejos de comparaciones, el dueto Natalia y Miki en Nadie se salva, al estilo Alfred y Amaia, puede ser para algunos eurofans un buen motivo para votar esta canción, que también tiene un ritmo vibrante. Los dos artistas se complementan de maravilla, hay complicidad, química y quién sabe si algo más como para vender mejor la historia. Si se trata solo del aspecto musical, es de los temas más moldeables al sentido de show que exige la cita, carácter latino, espectáculo y buen rollo. En cuanto a las dos canciones que Miki tiene en solitario, sin duda la mejor es La venda. Tiene un estilo que a Miki le va como anillo al dedo, que recuerda a la sonoridad mestiza de grupos locales que tan bien conoce como Doctor Prats y La Pegatina. Un tema festivo al que también se le puede dotar de una buena puesta en escena para potenciar la imagen del de Terrassa. Sorprendería si no llegara a la fase final.En cuanto a Famous y su tema, No puedo más, al andaluz le hubiera favorecido más una composición funk, combinando el español y el inglés, con alguna parte de rap o hip hop para lucirse. Incluso con trap, ahora tan de moda, se hubiera arriesgado más. No puedo más es un buen tema popero, comercial y carne de radiofórmulas, pero se queda muy lejos de poder destacar como canción eurovisiva y sacarle al ganador todo el brillo que ha mostrado en algunas galas del concurso. Eso sí, el tema probablemente estará entre las diez finalistas.Sabela, por su parte, ha presenta do dos canciones en solitario, pero las quinielas se quedan con Hoy soñaré, con matices sonoros interesantes. Carlos Right también cuenta con dos opciones, aunque la más señalada es Se te nota, un tema popero enérgico al estilo de Álvaro Soler o los colombianos Morat. La pegadiza canción de Damion, Sale, tiene espíritu competitivo de cara al festival, aunque los pronósticos apuntan que no saldrá elegida como representante final. A dúo con Joan Garrido Marilia parece no tener opciones pero su Todo bien en solitario podría dar una sorpresa. Hoy he vuelto a reír otra vez es la opción más arriesgada, aunque la potencia vocal de Noelia, en la línea de Pastora Soler, ya por sí sola se merece hacerse un hueco en las listas.