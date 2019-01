'GH Dúo': parejas y carambolas

Telecinco acaba de reinventar su reality metiendo en la caja de zapatos a parejas y tríos que barruntan conflictos a diario, enfrentamientos que llevarán a carambolas múltiples e intuimos que también seducciones cornúpetas y tentaciones de lo más variado.

De nuevo, dos noches y otra de debate, erre que erre en Divinity y Be Mad y muchas horas para cebar a Sálvame, El programa de Ana Rosa y Viva la vida. Es el concepto de negocio audiovisual de Mediaset. También se suma Cuatro y el Todo es mentira de Risto Mejide termina siendo otro tertulieo tipo Jorge Javier con un barniz escéptico para una cadena que se queda ya sin informativos. Con GH Dúo y sus peleas diarias (las habrá) Risto pretende asaltar a Zapeando tras copiar su fórmula y formas en su nuevo programa de sobremesa.

Hay parejas que ya llegan peleadas como la invencible Sofía Suescún, que va a por la triple corona en esta nueva pelea por la supervivencia, y que se las verá con un ex que como las olas irá y volverá hasta el infinito, Alejandro Albalá. Kiko Rivera llega con kilos de menos y resabiado de más con la nuerísima Irene Rosales, clave. La pareja de papás, que quiere mandanga de edredroning, que ya se las ha visto con Antonio Tejado, tan ambientado en el mundo tronista, y su actual amor, Carolina Acevedo.

Y está el regreso al pasado, a la época del Hotel Glam, con Juan Miguel, ex de Karina y domador de pelos, que vuelve a convivir con Yurena (aquella Tamara de No cambié), como si el tiempo no nos hubiera cambiado. Se han reencontrado algo distantes, por ella, pero Juan Miguel, con mamporrazo en la primera prueba del martes, está dispuesto a todo. Su aspecto de presentador de circo está a medias entre El Cigala y El Sevilla. Pero con peor cara. Aún.

Si es por mal gusto y mal ambiente, un menage a trois: el de María Jesús Ruiz, el jovenviejo Julio Ruz y Carolina Sobe ¿qué quiénes son? dos ex y una pareja actual, aunque da igual lo que sean. Están ahí para incendiarse.

También hay otro trío, dirigido a los millennials criados a los pechos de los tronistas: la shore Ylenia, que finalmente ha entrado en Guadalix, un ex amor llamado Fede y conocido a la hora de comer en Mujeres y Hombres y la novia que Fede recambió por aquella, una tal Raquel.

De remate, un guiño realmente pureta. Otro VIP (VIP de GH VIP), el rockero Fortu, superviviente con Obús, ha entrado con su mujer Yoli. Una pareja que incluso por su aspecto parece de lo más normal dentro de la fauna que habita desde este martes la casa. Esta noche, más.