Fernando González González, más conocido en la televisión como Gonzo, encara la segunda temporada al frente de Salvados desde que sustituyera al alma máter del programa, Jordí Évole. El nuevo curso arranca hoy a las 21.25 horas en la Sexta analizando el fenómeno Ayuso.

–¿Cómo afronta la nueva temporada de ‘Salvados’?–Con ganas de que pase el primer programa, es una fecha que tenemos marcada en el calendario. El objetivo es llegar a esa fecha con el trabajo hecho, con todo preparado y tener un buen primer programa. Como estamos cerca el gusanillo está ahí, se duerme menos horas al día. Estoy deseando que llegue el día, funcione el programa y que haya críticas buenas o malas, pero que se vea. Ya no es tan novedoso que Gonzo sea el presentador del programa.

–¿Es casualidad que el estreno de la nueva temporada llegue justo cuando finaliza el estado de alarma?–Es coincidencia y casualidad. El 9 de mayo como fecha de vuelta la tenemos puesta desde septiembre del año pasado. Esto lo decide la cadena y la productora. Luego se ha dado la coincidencia que en la misma semana hemos tenido las elecciones a la Comunidad de Madrid y el final del estado de alarma. Muchas casualidades.

–El estreno es muy oportuno, ya que mostráis el fenómeno Ayuso que ha arrasado en las elecciones a la Comunidad de Madrid. ¿Qué nos puede adelantar del primer programa?–Es un intento de conocer la figura política de Isabel Díaz Ayuso. Eso se explica desde tres puntos de vista. Lo primero es conocerla a ella con una entrevista que nos acerque a la persona. Un segundo pilar basado en su relación con los medios. Cómo los medios nos acercamos a ella, cómo transmitimos sus mensajes y cómo su equipo de prensa organiza los discursos y actos electorales. Y la tercera pata es la gente que le vota o no le vota, la sociedad. Intentamos hablar con gente que no estaba en el mitin para preguntarle sobre ella.

–Desde una visión a posteriori y tras adentrarse en la campaña electoral de Ayuso. ¿Se esperaba los resultados de las elecciones madrileñas? –Ahora es fácil decir que sí. Lo cierto es que no me ha sorprendido. Antes de la campaña las encuestas vaticinaban a Ayuso prácticamente el doble de diputados de los anteriores comicios. A medida que iba avanzando la campaña las sensaciones, que son muy importantes en política, hacían ver que era el personaje más conocido y el que tenía más gracejo. Esa parte de la población que son los indecisos, fundamentales para ganar las elecciones, a la que más conocían era a Ayuso y además les hacía gracia. Puedes poner al más listo, al más preparado que si no tiene gracia y no llega tiene poco que hacer. La campaña de Ayuso ha sido muy inteligente. Han potenciado a una persona con un discurso muy sencillo, reduccionista, metiendo la pata como la metemos todos, riéndose de sí misma…

–¿Qué otros temas tendrán cabida en ‘Salvados’?–Vamos a hablar de Ciudadanos para explicar lo que les ha pasado, pero en vez de tratar el lodo, donde están ahora, hablamos de los polvos. Para eso viajamos al pasado y nos centramos en el año 2019 cuando consiguieron sus mejores resultados. Sin embargo, unos meses después se pegaron el batacazo y Rivera dimite. ¿Qué pasó ahí?, ¿cómo se llegó a esa situación? Hablamos con protagonistas de Ciudadanos de esa época para explicarlo.

–¿Por qué cree que ‘Salvados’ es un programa necesario en la televisión actual?–Salvados hace cosas distintas y ose acerca a la realidad de una forma más pausada y reflexiva de lo que suele ser habitual en televisión. Por esa razón que nos distingue del resto de formatos informativos creo que sí es necesario.