El inminente juicio por la presunta violación en 'Gran Hermano' y las declaraciones de Carlota Prado

"No pararé hasta que todos seáis señalados", ha indicado la ex concursante de Gran Hermano Carlota Prado. Esta declaración ha sido emitida a la vez que la víctima publicaba en su Twitter que el juicio contra la cadena y todos los implicados ya tenía fecha oficial: el próximo 8 de febrero.

La joven ha publicado una serie de post en los que acusa a miembros de Zeppelin TV, la productora del programa, por lo que pasó la noche en la que su pareja, dentro de la casa de GH y bajo la mirada de las cámaras, mantuvo relaciones sexuales con ella mientras se encontraba en estado de inconsciencia y por cómo abordaron el asunto tiempo después.

Carlota Prado publicó el siguiente mensaje en su red social: "El próximo 8 de Febrero dará comienzo a lo que será el Juicio Esperado. Sé perfectamente como funciona esta Escoria barata así que voy a cubrirme en salud diciendo algunas cosas que son ciertas sobre mi persona". Movida por el miedo a que la productora se ensalce en una guerra de desprestigio contra su persona, la joven ha comenzado a desglosar rumores falsos en su Twitter que, en algún momento, rondaron por las redes sociales y llegaron a numerosos espectadores del programa.

"No he sido Narco, ni trabajado para ninguna Mafia. Nunca me he prostituido. Nunca he sido drogodependiente. Nunca he matado a nadie. Nunca le he pegado a mi padre", dice Prado. Continúa explicando: "¿Cosas que si he hecho? Hacer uso de la fuerza, es decir, ser violenta en contadas ocasiones a lo largo de mi vida. Un correctivo a un niño por mi hermana teniendo 8 años, otra pelea insulsa por mi estupidez a los 15, 2 cabezazos a tíos de 2 metros, 3 ostias a 2 insensatos...".

Más adelante también dedica unas palabras a la máxima responsable de la productora del programa y a la psicóloga que la atendió: "Tuvisteis mucho hígado podrido al entrar en la ratonera llamada confesionario tras 13 hrs de los hechos y tras tenerme encerrada viendo mi violación sin aviso ni apoyo".

También aseguró que "Se tomaron la aberrante, deplorable y asquerosa delicadeza de editarlo e ir mostrándome diferentes planos, incluso enfocando bien de frente a mi violador", por lo que se pregunta que, en realidad, cuántas horas duró la violación.

"¿Cuántas personas supieron y tuvieron conocimiento? ¿Cuantxs disfrutasteis por ser quien era?", continúa la joven para finalizar lanzando un mensaje directamente a los implicados: "Escoria barata: No pienso parar hasta que cada uno que estuvo y/o colaboró, permitió, tolero o se jactó... No se parará hasta que todos seáis señalados", amenaza.