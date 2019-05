Honores para la abuela de doña Letizia

La abuela paterna de la Reina, la periodista Menchu del Valle, recibía este sábado en Avilés el Premio de Honor de la Asociación Clúster de la Industria Creativa, Cultura y Audiovisual de Asturias (ACICCA), "que honra la profesionalidad, la constancia y el coraje de una mujer adelantada a su época".

El jurado ha destacado también de la abuela paterna de la reina su trabajo "de manera persistente" durante cuarenta años "con una impecable trayectoria", que le ha llevado a ser la voz de la radio para muchos asturianos.

"Me he sentido otra vez como un poco viva recordando otros tiempos maravillosos de una profesión impagable, también cobrábamos poco entonces, pero no la hubiera cambiado por nada, igual que a Asturias, por muchas ofertas que me hicieron de fuera", ha señalado la veterana de las ondas.

Tras décadas junto a un micrófono, Menchu ha reconocido que este homenaje le había puesto "un poco sentimental" porque se lo daban "en casa", pero también porque le había hecho pensar en los compañeros que ya no están. "La radio es viva. Viva la radio. Viva Asturias", pronunció la abuela de doña Letizia entre la ovación del público puesto en pie.

Junto a la abuela de doña Letizia, también se premió la labor de los profesionales asturianos del ámbito del cine, radio, televisión, vídeo y tecnología e innovación aplicada al sector audiovisual por sus trabajos durante el año pasado, tanto dentro como fuera de la región.

La Reina no pudo estar presente por encontrarse presidiendo la final de la Copa de fútbol femenino en Granada entre Atlético y Real Sociedad.