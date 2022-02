Hugo Silva: "La pandemia como elemento dramático es un acierto de 'Nasdrovia"

El catálogo de series de Movistar Plus+ ya cuenta con la temporada final de Nasdrovia. Seis nuevos capítulos integran la temporada definitiva de la comedia que narra los entresijos de una organización criminal rusa. Hugo Silva (Julián) y Leonor Watling (Edurne) son abogados que en esta tanda final de episodios formarán parte de la organización criminal de Boris como asesores legales.

–¿Cómo afronta la nueva temporada de la serie?–Con mucha ilusión, la primera temporada me lo pase muy bien interpretando a Julián. Ahora los personajes tienen un punto de partida distinto, ya están metidos dentro de la organización y vivirán una realidad más dura que en los primeros episodios de la serie. A partir de ahí, los dos personajes buscarán salvar sus vidas, pero desde personalidades muy diferentes. Tendrán muchos conflictos entre ellos y dará pie a situaciones propias de la comedia que ya vivimos en la primera temporada, pero todo desde un punto de vista más extremo.

–¿Cómo ha evolucionado el personaje de Julián que usted interpreta en Nasdrovia?–Julián por pura supervivencia y porque ya está metido en la organización y sabe cómo funciona endurece su forma de pensar y actuar en la segunda temporada. El personaje se oscurece y se acostumbra a vivir en el ecosistema de violencia y frialdad de la organización a la que pertenece.

–En esta nueva temporada Julián se convierte en un hombre de confianza para Boris. ¿Cuál es su secreto para soportar tanta tensión?–Julián es un personaje que se automedica, algo que no es nada aconsejable. Realmente es un miserable, pero también un tío muy inteligente. Aunque no sea un tipo elegante ni un héroe, sí será capaz de sobrevivir y desenvolverse en una organización criminal.

–¿Por qué confía Julián tanto en Boris y no piensa nunca en traicionarlo?–Por su personalidad y porque Julián no cuenta con otras alternativas. Los dos protagonistas, Julián y Edurne, están encerrados y no tienen escapatoria. No hay ninguna salida, la situación está muy bien armada. Cuando entras en una organización criminal es muy difícil salir. No puedes decir estoy 15 días y me piro. Cuentas con información privilegiada sobre la organización y no te van a dejar salir con vida.

–Julián está muy convencido del plan a seguir, pero Edurne es un mar de dudas. ¿Qué hará Julián para convencerla?–Ahí reside el conflicto de la comedia que propone Nasdrovia. Van a pasar por muchas situaciones y no te puedo adelantar más detalles de la trama porque no quiero hacer spoiler a los espectadores (risas).

–¿Hay algo de usted en el personaje de Julián?–No. Por suerte somos muy diferentes. Siempre prestas algo de ti a los personajes de la ficción. Pero en este caso no nos parecemos en nada. Él es un personaje con un nivel de conciencia muy bajo.

–En el argumento de la serie aparece la situación de emergencia sanitaria. ¿Cómo ha afectado la pandemia al rodaje de Nasdrovia?–La pandemia como elemento dramático en la serie es un acierto total. Es el primer guión en el que participo e introducen este tema en el argumento de la serie. En esta temporada la pandemia juega en la trama a favor de las situaciones que viven los personajes. Es muy divertido y provoca que los personajes asuman las mismas circunstancias por las que ha pasado los ciudadanos: situaciones de confinamiento, implantación de medidas de seguridad, etcétera… Supone un giro dramático dentro de la trama de la serie. En el rodaje ya llevábamos un tiempo con unos protocolos muy marcados y mucha vigilancia para trabajar de la forma más segura posible. Los que se han roto la cabeza son los equipos de dirección que siempre tenían un plan b o c por si algún actor enfermaba y no podía trabajar.

–En la serie tiene mucho protagonismo Rusia, que en la actualidad está amenazando el orden en Europa con el conflicto que ha iniciado con Ucrania. A veces la ficción va por delante de la realidad…–Sí. La mayoría de las veces la realidad es más tremenda que la ficción. Cuando los creadores escriben los guiones, los actores pensamos que son situaciones inverosímiles, pero luego en la realidad ocurren hechos más rocambolescos. Es una casualidad que en la víspera del estreno de Nasdrovia, de repente se desata este desastre con Rusia como protagonista.

–¿Cómo recuerda su personaje de Lucas en la serie Los hombres de Paco?–Con mucho cariño. Es un personaje y una serie a la que adoro. A Lucas le debo casi toda mi carrera. De hecho el año pasado participe en la nueva temporada de Los hombres de Paco y fue alucinante. Nos juntaron a los tres después de muchos años y parecía que no había pasado el tiempo. Todo fluía como si hubiéramos terminado de rodar el día anterior. El personaje está ahí, igual que antes. Fue bonito reencontrarme con Lucas.

–¿Qué nos puede avanzar de sus nuevos proyectos?–Tengo mucho lío este verano. No te puedo avanzar mucho, pero te puedo contar que este verano se estrena una película inspirada en un clásico argentino de los 90, Un novio para mi mujer. También está pendiente el estreno de la miniserie Crossfire, coproducida por la BBC y TVE. Por último, un proyecto internacional para Netflix del que no te puedo desvelar el título.