'Informe Semanal', media hora que sabe a poco

Informe semanal nació en 1973 de la mano de periodistas como Manu Leguineche y Rosa María Mateo, en la noche de los sábados. Y desde su primera entrega ha tenido el formato de una hora de duración, con cuatro reportajes monográficos. En la actualidad ese mismo programa sabe a poco. Media hora sabe a nada.

Estoy seguro que a cualquiera de los presentadores que ha tenido el programa, desde María del Carmen García Vela hasta Ramón Colom (próximo consejero de RTVE, a ver qué puede hacer), Jorge Martínez Reverte o Rosa María Artal, les habrá ocurrido lo que a mí viéndolo desde casa. Sintiendo que pasa en un suspiro.

Pero parece que la también presentadora en su día Rosa María Mateo, administradora única durante dos años y medio, no ha encontrado entre sus prioridades ampliar los minutos al programa. Preguntamos a su director, Óscar González, qué le parece la idea. No puede estar más de acuerdo. Ampliando el tiempo del programa podría ofrecer un menú mucho más variado. Si los espectadores pudieran disfrutar de cuatro reportajes en cada entrega en lugar de dos, seguro que sus paladares quedarían mucho más satisfechos. Eso sí, hay que hacer las cosas bien. No es de recibo, por ejemplo, lo sucedido en la noche del especial Destino Eurovisión, cuando por querer dar tres reportajes, se metió con calzador uno sobre la supervivencia del lobo en nuestros montes que no pegaba ni con cola como telonero del programa dedicado a los fans de Blas Cantó.

Pero corramos un tupido velo. Al hacerse cargo de Informe Semanal Óscar González tuvo la buena idea de poner el frente a Rosa María Molló. Aquellas entradillas supieron a gloria. Y lo único que lamentamos entonces es que una profesional de su altura solamente estuviese en pantalla apenas medio minuto para dar paso a los reportajes, cuando su brío y su poderosa personalidad podrían convertirla en la maestra de ceremonias perfecta para conducir uno de esos debates o tertulias por los que TVE es capaz de fichar a personal ajeno a la casa.

Cubierta una etapa, la Molló abandonó el programa para pasar a ocupar un cargo directivo, siendo sustituida nada más y nada menos que por Marisa Rodríguez Palop, otra corresponsal pata negra y otro lujo para Informe semanal. Ahora falta conseguir la ampliación del horario, pasar a los 60 minutos y regresar a los cuatro reportajes.

En mayo, cuando haya concluido el talent de niños Prodigios, las noches de los sábados habrán vuelto a quedar sin contenid y no habrá motivo de tantas prisas para acabar tan rápido con una entrega semanal como la de Informe.