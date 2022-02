"Italia ha sido modelo en la lucha contra el covid"

Pierpaolo Spollon es uno de los protagonistas de la ficción médica DOC, un éxito italiano que da la vuelta al mundo. La segunda temporada de la serie basada en hechos reales se estrena este martes a las 22.50 horas en el canal AXN. El joven actor, que atiende a este periódico por videollamada, es Ricardo Bonvegna, residente de primer año especializado en medicina interna. Su personaje, uno de los más queridos por el público, tendrá que enfrentarse a numerosos problemas e incógnitas en esta nueva tanda de episodios.

–¿Cuáles son las expectativas que hay depositadas en la segunda temporada de DOC?

–Después del gran éxito de la primera temporada lógicamente empezamos el rodaje de la segunda temporada sabiendo que el público estaba esperando. Ha sido fundamental el trabajo del protagonista, Luca Argentero (doctor Andrea Fanti), que nos lanzó un mensaje muy conmovedor: centrándose en que las expectativas y la ansiedad que teníamos por rodar la serie solo podíamos eliminarlas si nos concentrábamos en nuestro trabajo. Así lo hicimos y ahora es cuando estamos empezando a preocuparnos (risas).

–¿Cómo evoluciona su personaje?

–Ricardo es un chico que evidentemente tiene un problema. En la primera temporada estaba concentrado en superar ese duro contratiempo. Parecía un problema insuperable, pero lo supera. No obstante, en la segunda temporada va a descubrir que ese asunto es mucho más grave y que tiene que ver con la esfera de la psique. En esta segunda temporada se habla del covid y de las secuelas que deja el virus en la mente y en la vida.

–¿Hay alguna similitud entre su personaje en la serie y Pierpaolo?

–Cuando escribieron el personaje no era tan exuberante. Al leer el guion y por todos los desafíos a los que tiene que enfrentarse yo pensé en aportarle esa característica mía. Desde ese punto de vista somos muy parecidos, pero por lo demás no, yo soy muy diferente a Ricardo en mi vida personal.

–Trace las cualidades de Bonvegna...

–Sin duda, estar siempre disponible para los demás. Algo que procede de su empatía. Tiene una manera diferente de relacionarse con los demás. Junto a DOC, Ricardo es el personaje más empático y pendiente hacia los demás.

"En la vida real me hubiera gustado ser veterinario, pero luego lo dejé porque me parecía que yo era demasiado emotivo para dedicarme a los animales"

–¿En qué medida ha influido el coronavirus tanto en el rodaje como en el argumento de la serie?

–Para una serie que habla de médicos es imposible no afrontar el problema de la COVID-19. Lo que se ha hecho en la serie, de forma muy inteligente, ha sido poner el foco en los problemas que surgen después. Rodar en estas condiciones de la pandemia ha sido muy difícil para nosotros, pero es que todos los trabajos han cambiado con el virus. Hemos tenido que hacer un rodaje nosotros mismos, hubo positivos durante el rodaje, hubo que parar las grabaciones por falsas alarmas. En definitiva, el trabajo se ha visto muy fragmentado y eso nos ha obligado a estar más unidos.

–Es la primera vez que ha interpretado a un médico…

–Y en la vida real me hubiera gustado ser veterinario, pero luego lo dejé porque me parecía que yo era demasiado emotivo para dedicarme a los animales. Con DOC me he dado cuenta de que tomé la decisión acertada.

–¿Tiene que acudir al consejo de médicos para interpretar a su personaje?

–Estuve durante dos semanas encerrado en el Hospital Policlínico de Roma. En ese tiempo he estado junto a los médicos haciendo un seguimiento de todo tipo de situaciones. Ha sido un trabajo fundamental. Lo hicimos todos los actores antes de empezar el rodaje. Los médicos cuando ven la serie nos dicen que nuestra actitud se ajustan mucho a la realidad. Y eso se debe al tiempo que hemos estado en el hospital y a que contamos con un médico durante el rodaje.

–¿Cómo son los médicos y el sistema sanitario en Italia?

–Creo que Italia ha sido uno de los países que más ha luchado en primera línea contra el covid. Por una vez como italiano puedo decir con orgullo que hemos estado por delante de los demás. Muchos países nos tomaron como referencia para luchar contra el virus. Tenemos médicos muy preparados y nuestras facultades de Medicina son apreciadas por todo el mundo. En en América nos tratan de birlar médicos cada año. En DOC soy un médico en prácticas y he recibido muchos mensajes de médicos que se encuentran en la misma situación que mi personaje y se identifican con él.