Jonan Wiergo realiza una llamada a la desesperada para abandonar ‘Supervivientes’

Después de 80 días en Honduras, Jonan Wiergo ha dicho hasta aquí he llegado. El concursante no puede más y ha pedido de manera desconsolada a sus compañeros que le nominen para abandonar Supervivientes. “No sé cómo repetirlo ya: Jonan Wiergo no está en el concurso”. Por ello, ha pedido una barca para marcharse con lágrimas en sus ojos. “Lo siento, pero no puedo más”, ha asegurado.

El influencer se ha reunido con sus compañeros para pedirles que le nominen en la próxima gala. Adara Molinero, una experta en este tipo de realities, le ha recordado que queda muy poco y que no haga nada de lo que después se pueda arrepentir. No obstante, el concursante ha llegado a su límite y se encuentra totalmente desbordado.

“Me quiero ir. O sea, lloro todas las noches y no me hace falta llegar a la final”. Por su parte, Asraf le ha dejado claro que no piensa nominarle. “Lo estoy pidiendo por favor. Quiero irme. No me dejéis aquí más. Me da igual que me digáis que queda poco. Llevo 80 días. Necesito salir por la Palapa y sentir que estoy fuera de aquí. No puedo más, estoy muy cansado”, ha suplicado de manera desesperada.

Sus compañeros, que no han podido contener las lágrimas al ver la situación de Jonan, encaran una noche de expulsión, nominaciones, juegos de recompensa y de liderazgo a partir de las 22:00 horas en Telecinco. Uno de los tres nominados (Artùr Dainese, Manuel Cortés o Raquel Arias) abandonará de manera definitiva el concurso.

Los supervivientes competirán divididos por equipos en un espectacular juego de recompensa, en el que tendrán que superar atados una pista de obstáculos. En el juego Las pirámides de la sabiduría se disputarán el liderazgo del grupo y la inmunidad en las nominaciones. En esta ocasión, serán cuatro los nominados para la expulsión (tres elegidos por el grupo y uno directamente por el líder).

Lara Álvarez será una de las grandes protagonistas de la noche. La que fuera presentadora de Supervivientes estará presente en el plató para desgranar los detalles de su nuevo programa en Telecinco, el concurso Me resbala, que cuenta con la participación de rostros conocidos por el público.