Juan y Medio y la surrealista anécdota con las cenizas de su padre

El presentador Juan y Medio acudió a 'Las tres puertas', el programa de RTVE conducido por la periodista María Casado. Este programa pretende recuperar el espíritu de programas clásicos de la cadena pública con invitados con los que mantener una charla sincera. Y eso es lo que se vio en el programa, en el que uno de los rostros más reconocidos de Andalucía dio a conocer una surrealista anécdota.

Las cenizas de su padre y un señor llamado Joao

Juan y Medio contó en el programa lo que sucedió cuando fueron a recoger las cenizas de su padre de manos de una funcionaria. En la urna el nombre que estaba escrito era Joao, aunque el apellido sí que era el suyo, según comentaba. "Me entregó las cenizas de un portugués. Se equivocó la señora".

"Todo muy solemne", continuaba el presentador. "Una especie de altar, una vasija verde de cerámica. La funcionaria tiene que poner cara de le acompaño en el sentimiento. Nos acercamos mi hermano y yo y dice mi hermano, que no tiene peligro tampoco, '¿Tú sabías que papá era portugués?'. Digo, no digas nada porque hay mucha gente que se descubren las cosas cuando mueren".

El presentador comenta que preguntó si las cenizas eran de su padre y que al decir que su padre no era Joao la mujer "se iba a morir, porque pensó 'Dios mío, qué metedura de pata'". Siguió contando que le dijo a la funcionaria que no se preocupara y que no dijeran nada, que iban a enterrar a Joao "y enterramos a Joao", termina.

Sin embargo, si realmente aquellas no eran las cenizas de su padre, estas no llegaron a aparecer. En palabras de Juan y Medio: "no hemos querido investigar. Por lo visto había una banda que robaba cenizas de gente. Digo yo, esto es una hipótesis. Fue maravilloso, ¿por qué no tiene derecho a que lo enterremos Joao?".

Desde La 2 de TVE han subido el clip con la anécdota a su cuenta de TikTok, en un vídeo que tiene más de 7.000 me gustas.