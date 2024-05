Lady Gaga y 'Chromatica Ball', el concierto en Max

El pasado jueves 23 de mayo, Lady Gaga deslumbró en la alfombra roja del estreno mundial y celebración con los fans de su concierto especial de HBO Gaga Chromatica Ball. Antes de la proyección, los invitados y fans se sumergieron en una exposición experiencial que mostraba piezas de la gira, incluido el icónico piano de árbol escultural de Lady Gaga y trajes diseñados por Alexander McQueen, Topo Studio NY, Divamp Couture!, Vex látex, Dead Lotus Couture, Xtian de Medici, KTZ/Haus of Gaga, Gareth Pugh, Aziz, Cecilio Castrillo, Singry, Gary Fay y Atsuko Kudo.

Hoy se estrena en Max, la plataforma que viene a tomar el relevo a HBO Max, este recorrido por el último espectáculo de Lady Gaga. Sobre el el proceso de creación de Chromatica Ball la artista admite que le “llevó al siguiente nivel. Merece la pena documentar algo cuando te sientes personalmente orgullosa”, justifica sobre un documental que va a sorprender a sus seguidores y también a los que no cononcen en profundidad su trayectoria.

Para el rodaje del espectáculo en el Dodgers Stadium, Lady Gaga recuerda que sólo había margen para una toma, después de meses de ensayos. Un riesgo y una satisfacción.

Ante 52.000 personas, Lady Gaga, ganadora de 13 Grammy y un Oscar, ofrece una actuación que define su carrera. El documental Gaga Chromatica Ball ofrece impresionantes actuaciones en directo de algunos de los mayores y más queridos éxitos de Gaga, como Stupid Love, Bad Romance, Just Dance, Poker Face, Shallow, Rain On Me y muchos más.

La grabación que estrena Max ofrece grandes momentos de espectáculo e íntimos números de piano, con coreografías de infarto, intensa pirotecnia y una serie de icónicos cambios de vestuario.