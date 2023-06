Manu Sánchez, obligado a aplazar una función: "Todo estaba listo por parte de mi equipazo… pero yo no"

In extremis y después de haberlo "intentado todo". El humorista sevillano Manu Sánchez, que la semana pasada anunció que se encuentra en tratamiento de un cáncer testicular, se vió este jueves obligado a suspender el estreno de su nuevo espectáculo No se acabó, previsto para las 21:30 horas de este jueves en el Cartuja Center Cite de Sevilla. "Lo siento. Os pido perdón. Hoy tengo que posponer. Toca anular y buscar nueva fecha", escribió dos horas antes en su perfil personal de Twitter. "Todo estaba listo por parte de mi equipazo de @16escalones y @CartujaCenter …pero YO NO", continúa el mensaje.

🙏🏼LO SIENTO. OS PIDO PERDÓN. HOY TENGO QUE POSPONER. TOCA ANULAR Y BUSCAR NUEVA FECHA. Todo estaba listo por parte de mi equipazo de @16escalones y @CartujaCenter …pero YO NO. No quiero verlo como un fracaso. Juro que lo he intentado todo. Hasta última hora me he medicado para… pic.twitter.com/UDhE7rFiFF — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) June 8, 2023

Sánchez, de 37 años, comunicó el pasado 30 de mayo en el programa de Canal Sur La Tarde, aquí y ahora, junto a Juan y Medio y Eva Ruiz, la enfermedad que padece tras tres semanas de tratamiento intensivo. Entonces, dijo haber elegido esta forma de decirlo "porque en todas las casas no siempre pasan cosas buenas, y quería contar yo lo que es, y que nadie cuente lo que no es".

En el mensaje publicado ayer en redes sociales, el artista haber estado hasta última hora medicándose para intentar evitar las náuseas que le provocan el cisplatino que "me está curando, pero que me hacen imposible hablar sin vomitar". "Pero que me hacen imposible hablar sin vomitar. Ojalá todo fuese diferente", apostilló.

Pese al contratiempo, Manu Sánchez sigue fuerte y así lo transmite a sus seguidores en redes. "Más que nunca, esto no se acabó. Y ojalá podamos vernos muy pronto".

Para este viernes tiene programada una nueva actuación por la noche en el mismo escenario. "Voy a volver a intentarlo", ha confesado.

El mensaje difundido ayer en las redes sociales encontró rápidamente mensajes de apoyo para el humorista. Entre ellos, el alcalde electo de Sevilla, José Luis Sanz, quien le manda fuerzas. "Un abrazo enorme, Manu. Vas a volver con muchas más fuerzas que nunca", ha escrito Sanz. El tuit reunió en escasos minutos más de 600 mensajes de ánimo.