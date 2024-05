Los comentarios de Marc Giró sobre 'Pablo Motos y 'El Hormiguero' son demoledores

Entre el vertido de críticas e incluso insultos en las redes sociales sobre El Hormiguero, sus datos de audiencia son indiscutibles y forma parte de un pilar de programación de liderazgo holgado para Antena 3 entre Pasapalabra, Antena 3 Noticias 2 y El Hormiguero, lo más visto a diario de forma constante y que son la clave de las cifras de Antena 3 como cadena más vista.

En la competencia la labor de Pablo Motos y su equipo predomina el reconocimiento y respeto. Es lo que ha sucedido con Marc Giró, encargado de Late Xou en la medianoche de los martes en La 2. El presentador catalán ha conseguido un formato también reconocido por su calidad y la implicación de los invitados y es de las figuras que mejor podría poner en valor todo lo que rodea a El Hormiguero. Y así ha sido en una entrevista de Giró con Aimar Bretos en Hora 25, en la SER. El conductor del late night ha destacado a los dos programas más parecidos a lo que hace él: tanto El Hormiguero como La resistencia, que se incorporará en septiembre a La 1 con la presentación de David Broncano, envuelto en la polémica por el alto coste de su forzada contratación en RTVE.

"A Pablo Motos le tengo respeto por varias razones. Me parece que él hace un gran programa”, subrayó Giró. La diferente ideología de ambos, o de los invitados, no puede restar nada a ambos programas. “Creo que algunas veces se ha sido injusto con él”, admite el animador. “Han hecho cosas muy originales, un programa original que no se parece a nada. Es posible que Pablo Motos y yo no coincidamos en según qué ideas, pero bueno, déjame a mí a Pablo Motos, me voy a cenar con él...”, restando importancia Giró así que las ideologías o la influencia política manchen o tapen un formato pensado para entretener. El catalán también califica a Broncano como “un genio total”, y que la próxima competencia entre ambos programas les vendrá bien y a la televisión en España en general.

"Nos viene muy bien que Pablo Motos tenga competencia, porque lo que necesitamos es que la gente vaya a ver la televisión”, resalta como dato importancia. Más audiencia, más consumo, quiere decir más oportunidades para todos y un mejor futuro para un medio tan fuerte como la televisión generalista en abierto.