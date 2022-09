Hoy toca, 'MasterChef Celebrity' y Verónica Forqué en el recuerdo

Es la hora de MasterChef Celebrity y a La 1 le surge una sonrisa en la promoción. Es la oportunidad para fijar audiencia el lunes por la noche y, además lo va a volver a conseguir. El casting de esta séptima edición. Shine Iberia se encarga de este espacio con cuatro versiones que se van rotando por la parrilla. La edición con los famosos siempre es la que más espectadores congrega.

Y está en la memoria la temporada del año pasado con la recordada Verónica Forque. Por primera vez el jurado tuvo que rendirse a la evidencia de proclamar a dos vencedores, Miki Nadal y Juanma Castaño. MasterChef se ha presentado en el FesTVal de Vitoria y ya está todo preparado para que regrese a la noche de los lunes. "Competitividad sana, humor, buen rollo", pero sobre todo mucha exigencia", forman la base de estas nuevas entregas. Quince famosos vestidos de cocineros serán llevados al límite. Para eso está ahí el jurado: Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

"Es un formato durísimo, los jueces son muy exigentes, entonces hay veces que vas al límite. Ha sido una edición muy competitiva", resume la diseñadora María Escoté, que cambia su rol de jueza en Maestros de la costura, también de la misma productora, a concursante. "Noquería saber nada del programa porque quería vivirlo al 100%: Yo no quería que nadie ni me diera ningún consejo, ni me contara nada porque si no sabía que no lo iba a disfrutar de la misma manera", ha explicado sobre su punto de partida. Lorena Castell reitera que todo ha sido muy divertido: "yo no tenía ni idea de cocinar, vamos, lo básico de supervivencia. Y vine aquí a jugar con la comida, a mezclar todo", ha explicado en el FesTVal.

Los participantes

La jueza Samantha Vallejo-Nágera admite que en esta edición son muchos los que vienen con aire de saber cocinar y esos son a los que hay que dar caña desde el primer momento. Una diseñadora que viste a Rosalía, (Escoté), la vedette, actriz y presentadora Norma Duval; el actor y humorista Xavier Deltell; o la eurovisiva Ruth Lorenzo son otros de los participantes que "han logrado hacer una edición distinta y renovada a las anteriores", asegura Pepe Rodríguez.

Habrá además más exteriores en esta ocasión. Una prima del Rey, la empresaria María Zurita, forma parte del elenco de aspirantes, junto a los actores Fernando Andina, Manu Baqueiro, Emmanuel Esparza, Eduardo Rosa y Daniela Santiago, el periodista deportivo Nico Abad, el modelo Pepe Barroso Jr. y la aristócrata Isabelle Junot completan la relación de participantes.