Mediaset busca relanzar Cuatro con Diego Losada

Se avecinan nuevos cambios en la parrilla de Mediaset. Las variaciones en la programación de Cuatro llevan consigo el fichaje de Diego Losada, que será el encargado de conducir el programa de actualidad diario En boca de todos. De este modo, el periodista abandona el Telediario de los fines de semana de La 1 para firmar un contrato de larga duración con Mediaset, conglomerado que se encuentra en plena renovación de la programación de Cuatro.

Las últimas apuestas de la cadena para la franja matinal han sido First Dates Café de la mano de Jesús Vázquez, espacio que no ha logrado acercarse a los números del mismo formato que se emite en el access prime time con Carlos Sobera y su equipo, así como la reposición de concursos que no tuvieron el estreno deseado como son los ejemplos de El bribón, A simple vista o Alta tensión. Está claro que el segundo canal de Mediaset necesita un impulso y el fichaje de Diego Losada se ajusta a la necesidad de implantar más directo y un espacio cercano al espectador.

En boca de todos, de Producciones Mandarina, se estrenará próximamente de lunes a viernes en directo con Diego Losada al frente. Su objetivo será acercar a los espectadores las principales noticias del día sobre política, actualidad y sociedad. Para ello, Diego Losada estará acompañado de un variado equipo de expertos y colaboradores que aportarán su visión especializada sobre los temas que se aborden.

Nacido en A Coruña en el año 1985, Diego Losada es licenciado en Periodismo y posee dos másters, uno sobre televisión (URJC-TVE) y otro referente a la comunicación política y empresarial (UCJC). Su carrera profesional comenzó en el año 2009 en el equipo de redacción de La noche en 24 horas. Desde entonces ha ejercido como reportero y ha presentado diferentes formatos informativos de RTVE, entre ellos el Telediario Matinal de La 1 durante tres años. Su carrera dio un giro en 2017 con su llegada a Telemadrid. No obstante, fue un paso efímero y ligado a varios programas de entretenimiento.

Tras su paso por Telemadrid regresó un año después a RTVE para asumir más protagonismo. A partir de entonces gana enteros y su carrera no para de crecer. España Directo, La Mañana (donde ejerció como subdirector y presentador), Informe Semanal, La tarde en 24 horas y La Noche en 24 horas son algunos de los formatos en los que participa. El recorrido se completa con su llegada a la versión de fin de semana del Telediario de La 1 junto a Lara Siscar, su último servicio en el ente público y en el que más exposición pública ha tenido. Ahora el presentador cambia de registro para liderar próximamente el espacio de actualidad En boca de todos desde las pantallas de Cuatro. Diego Losada ha suscrito un contrato de larga duración con Mediaset, por lo que no podemos descartar que aparezca en otros espacios de las cadenas del grupo audiovisual. Sin duda, es un paso adelante en la trayectoria profesional del periodista curtido en RTVE.

El informador gallego ha sido condecorado con el Premio de Periodismo Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su labor periodística la complementa con la docencia y la asesoría en comunicación. También colabora con diversos medios de comunicación. Quizás su vocación más desconocida por el gran público sea la música. Y es que Losada forma parte de la banda de rock Durden.

La parrilla de programación de Cuatro cuenta con muchas lagunas en su franja matinal. Las reposiciones de concursos que no han funcionado en otros horarios (El bribón, A simple vista o Alta tensión) o First Dates Café, la nueva versión del programa de citas a ciegas, no han logrado superar los datos de audiencia de su principal rival, la Sexta. Tampoco las redifusiones de la serie alemana Alerta Cobra, un recurso de bajo coste para rellenar horas.

El segundo canal de Atresmedia si dispone de una programación matinal afianzada y con espacios en directo como Aruser@s y Al rojo vivo. Dos programas que acercan las primeras noticias de la jornada y el análisis pormenorizado de la actualidad política. Precisamente esa es la principal carencia de Cuatro, que lleva varios años sin un programa matinal en directo. Por lo tanto, Mediaset quiere solucionar el asunto incorporando más directo a la programación de Cuatro. De ahí, el fichaje de Diego Losada con el fin de sumar un nuevo perfil que pueda suponer un gancho para los espectadores.

En boca de todos supone una apuesta de Mediaset por la información en su segundo canal. En Cuatro los espacios dedicados a la actualidad, Todo es mentira y Cuatro al día, están escalando posiciones desde que estallara la crisis interna del PP y la guerra de Ucrania tras la invasión de las tropas rusas. Ha quedado demostrado que el directo suma, y más aún teniendo en cuenta los importantes acontecimientos de las últimas fechas. Ese es el camino elegido para revitalizar Cuatro.