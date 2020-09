Miguel Ángel Muñoz suple en La 1 a su gran fracaso veraniego

El nuevo programa gastronómico de La 1, Como Sapiens, se estrenará el próximo lunes y relevará así a uno de los grandes fracasos de estos meses, el concurso Bloqueados por el muro, con Ángel Llácer. El actor Miguel Ángel Muñoz será el encargado de conducir este espacio diario a las 14.15, dando así a un poco más de tiempo al informativo andaluz.

En este espacio se propone "una fusión de la cultura, la gastronomía y la historia de España combinando la visión de grandes chefs con divertidos reportajes de la mano de caras conocidas de la televisión".

Este formato es de la misma productora de la otra antesala de los Telediarios, Catorce, que se encarga de Aquí la Riera. Entre los invitados que tendrá Muñoz figuran Tania Llasera (que recientemente concluyó su vínculo con Mediaset), Elena Furiase e Iñigo Urrechu. La dirección de TVE asegura que será una mirada de 360º en torno a la cocina como base cultural.

"No es el programa gastronómico procedimental. Va a tocar muchos temas. Vamos a hablar de historia, de cultura, de que somos lo que somos por lo que comemos”, propone el director de contenidos de TVE, Fernando López Puig. El espacio contará con tres meses de emisión y según la acogida proseguirá en antena. Su emisión en cuestión de audiencia es animar al público a quedarse ante el Telediario 1, en mínimos históricos de seguidores.

Muñoz está encantado con poder compartir parte de lo que aprendió en su afortunada por MasterChef Celebrity y cómo ha evolucionado en su conocimiento en torno a la comida. "Masterchef me abrió un mundo nuevo de posibilidades y estoy feliz de poder estar aquí de nuevo. No era conducir un programa sino hacer un espacio mío, como si fuera mi casa, hablando de las cosas que me gustan", explica.

“Mañana empezaremos a meternos en faena y estoy nervioso porque es la primera vez que voy a hacer algo distinto. Aunque estoy feliz porque era muy importante que lo pudiera compaginar con otros proyectos, como el rodaje de una película en la que estoy inmerso ahora mismo", ha explicado en la rueda de prensa de presentación en este lunes.

Con el actor habrá quince reporteros, que recorrerán “todo el conocimiento que se recoge en la gastronomía de nuestro país".