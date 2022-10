Muere Arsenio Puro, ex concursante de 'Got Talent', durante su espectáculo de magia

El ex concursante de Got Talent falleció el pasado sábado en la sala Houdini a los 46 años de edad tras un infarto. Arsenio Puro se encontraba realizando un espectáculo de magia cuando de repente se desvaneció, los asistentes siguieron riéndose pensando que la caída formaba parte del show. El susto y agobio por parte de los asistentes comenzó cuando el mago no reaccionaba.

Dos policías que estaban sentados entre el público subieron al escenario a ver si podían ayudar a Arsenio Puro, le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar cuando vieron que había entrado en parada. Cuando llegó la ambulancia para trasladarlo al hospital 12 de Octubre en Madrid, el mago aún tenía pulso. Poco pudieron hacer los sanitarios cuando llegó ya que se encontraba en estado crítico y terminó muriendo a las horas.

Arsenio Puro llevaba 25 años haciendo sus espectáculos de magia en la sala Houdini en Madrid y todas las semanas llenaba el recinto de ávidos espectadores que querían disfrutar de su show y de su magia. Su carrera se forjó entre esas cuatro paredes y era un mago consolidado y al que todo el mundo quería y respetaba por su trabajo.

"Cayó redondo al suelo. Es un espectáculo tan divertido que, en los primeros instantes, la gente se reía pensando que era una coña más. Todo el mundo le tenía mucho cariño, era un artista hecho a sí mismo a base de miles de actuaciones en la sala Houdini... todas las semanas durante los últimos 25 años. Y las llenaba, malo no podía ser. Nosotros trabajábamos juntos desde hace más de 15 años, codo a codo detrás del escenario que une mucho", dice un afligido mago Jaque.

Arsenio Puro en Got Talent

El mago Arsenio Puro quiso probar suerte en la pequeña pantalla para dar su trabajo a conocer y aunque durante el inicio del show los jueces no parecían muy en sintonía con el mago, poco a poco se los fue ganando. Consiguió meterse en el bolsillo al juez más difícil por excelencia, Risto Mejide. El catalán le dijo, "No eres el primero que me vacila en este plató, pero sí, quizás, el que tiene el personaje mejor montado". Consiguió ser semifinalista en este concurso televisivo.