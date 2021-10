Netlfix, traducción sevillano-inglés: "mi arma" por "my weapon"

"Lo siento, mi arma", "I'm sorry, this is my weapon", fue el subtítulo que colocó el traductor automático de Luis Miguel, la serie, ficción biográfica sobre el cantante portorriqueño y mexicano criado de niño en Cádiz y cuyo 'biopic' está a punto de estrenar su tercera temporada.

El portal Genbeta recuerda esta anécdota, una pifia en la primera versión del capítulo en el que se colocaron dichos subtítulos en inglés para la conversación en castellano, en este caso con la expresión coloquial sevillana por excelencia, "mi alma", "mi arma".

La errata fue subsanada y el "my weapon" desapareció. Un ejemplo de lo complicado que resultan las traducciones cuando entran en juego expresiones de la calle, tratos familiares y localismos en producciones que rebasan las fronteras como la series en 'streaming'.

En España ahora se encuentra en debate detalles de la nueva Ley Audiovisual en la que las fuerzas independentistas como ERC exigen a cambio de su apoyo al gobierno la inclusión de cuotas forzosas de doblaje y subtítulos en las lenguas cooficiales como el catalán, vasco, gallego, valenciano y próximamente, bable.