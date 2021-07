Olga Moreno defiende estará "siempre al lado" de Antonio David Flores

Telecinco ofrecía el miércoles por la noche el esperado especial con Olga Moreno tras haber sido proclamada vencedora de Supervivientes. Una victoria que ha sido criticada por señalarse que Mediaset ha intentado estirar la polémica sobre Rocío Carrasco alentando la victoria de la mujer de su ex.

En un espacio que ya estaba grabado, todos los ojos críticos estaban posado en la esposa de Antonio David Flores acudía para dar su versión sobre lo vertido por Rocío Carrasco en Contar la verdad para seguir viva. La sevillana habría recibido 60.000 euros por esta intervención de réplica, según publicaba la revista Semana.

En Ahora, Olga, conducido por Carlos Sobera, lamentaba haberse encontrado a su familia derrumbada pero que frente a todas las denuncias de malos tratos contra su ex ella “estará al lado” de Antonio David.

“Soy una persona muy fuerte y voy a estar siempre a su lado”.

“Lo único que he hecho es darle mucho amor a unos hijos que no son míos”, dice sobre Rocío y David Flores "Todo es muy surrealista", define sobre toda la polémica en torno a Rocío Carrasco. "Lo único que he hecho en estos 22 años es darle mucho amor a unos hijos que no son míos. Lo volvería a hacer", manifestó en el expectante especial de este miércoles. "Quiero a esos niños ¿es malo?", cuestionó, y explicó que siempre quiso que ambos estuvieran cerca de su madre y que la llamaran.