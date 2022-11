¿Dónde ver hoy la gala de los premios EMA MTV 2022?

La cantante Rosalía, que en otras ocasiones ha destacado con sus actuaciones en la gala de los EMA MTV, tal como sucedió en Sevilla en 2019, no actúa hoy salvo sorpresa en la edición de este año, pero está nominada a cinco premios europeos de este acontecimiento que se celebra en la localidad alemana de Düsseldorf. Un show que en abierto podrá verse a partir de las nueve de la noche en el canal Paramount Network, además de en MTV, en las plataformas de pago, y en otros canales del grupo Paramount como Comedy Central, así como en la plataforma gratuita Pluto TV.

Esta gala desde el PSD Bank Dome de Düsseldorf está conducida por Rita Ora y el cineasta Taika Waititi, pareja sentimental en la vida real, y el elenco de actuaciones, con los videoclips en vivo que logra este evento televisivo, está formado por Ava Max, Bebe Rexha, David Guetta, Gorillaz (celebraban anoche su concierto en la ciudad germana, adelanto de la gala de hoy), Lewis Capaldi, Muse, Stormzy, GAYLE, OneRepublic, los ganadores de Eurovisión Kalush Orchestra, SPINALL, Äyanna, Nasty C y Tate McRae.

Harry Styles, que ha sido una de las estrellas que han lanzado álbum bombazo en este 2022 lidera las nominaciones, con siete, seguido de Taylor Swift con seis más Nicki Minaj y la mencionada Rosalía, con cinco cada una.

Los espectadores han podido dar también su votación en el concepto de mejor Artista Español. Ahí también se encuentra Rosalía y su Motomami junto a las opciones de Quevedo (el auténtico fenómeno estival de este año), Fito & Fitipaldis, Bad Gyal y Dani Fernández.

Los encargados de entregar los galardones de esta noche a los ganadores serán Julian Lennon, Leomie Anderson, el también eurovisivo Sam Ryder, el veterano actor y cantante David Hasselhoff, Leonie Hanne y Lauren Spencer Smith.

Además, el rapero de Philadelphia Armani White actuará en la alfombra roja, con un pre-show orquestado por los presentadores de MTV del Reino Unido Jack Saunders y Becca Dudley. La gran celebración global de la música europeo también contará con la aparición especial de Gorillaz, el cabeza de cartel de ese MTV World Stage Düsseldorf que se celebraba anoche.

MTV ha anunciado que rendirá tributo a la labor humanitaria que desempeñan tres fuertes mujeres ucranianas que luchan día a día para ayudar a los refugiados damnificados por la crisis humanitaria que asola el país. Recibirá el premio MTV EMA Generation Change Award 2022, con la colaboración de la fundación Choose Love.

Esta iniciativa se engloba dentro de la campaña de MTV Content for Change en favor de la diversidad, la inclusión y la equidad. Lina Deshvar (Seeing with the Heart), Anna Kutova (Light of Hope) y Anfisa Yakovina (Polish Migration Forum Foundation) recogerán este premio que busca poner en valor el trabajo y esfuerzo de estas mujeres en pro de los niños, la comunidad LGBTQI+, futuras madres y familias y minorías especialmente desfavorecidas.

Estos MTV EMA 2022 se emitirán en directo en MTV en más de 170 países.

Pluto TV invita a los fans a disfrutar de Camino a los MTV EMAs 2022, una programación especial,