¿Reconoces a esta novia cadáver de Halloween? Esta famosa da miedo

Los famosos hacen gala en Halloween de buen humor y también de contactos en maquillaje y vestuarios. Los rostros de la televisión aprovechan los especiales de estas fechas para poner su peor cara. Una mala cara como la de esta novia cadáver que hemos contemplado en las redes sociales. Su traje nupcial incorpora un aspecto de cuento gótico, terror terrorífico pensado sobre todo para divertirse con los pequeños.

Esta madre que es difícil de reconocer por el buen trabajo de las maquilladoras es un rostro semanal de la televisión que conduce uno de los espacios nocturnos con más audiencia.

Para los que no haya reconocido a esta novia tan horripilante, ella es la mamá del pequeño Cayetano, que a sus cinco años lo que más le divierte en ver a su madre en desafíos que van más allá de la televisión.

La modelo y presentadora sevillana, Eva González, la novia en cuestión, decidió en Halloween disfrazarse de esta guisa para complacer a su hijo, que quería vivir aventuras de truco y trato con la llegada del mes de noviembre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial)

"A él le encanta y a mí me encanta todo lo que le haga feliz", posa Eva disfrazada con su hijo y un primo en un escenario de terror. Eva está volcada en su hijo Cayetano.

La sevillana se aleja de cualquier atisbo de polémica con la relación de su ex marido. Cayetano Rivera tiene como actual pareja a la portuguesa Maria Cerqueira, también presentadora y modelo, muy querida en su país. Con ella quiere afrontar una relación seria tras algo más de medio años juntos aunque Cerqueira descarta una boda. La pareja podría plantearse tener un hijo pero no serán de momento matrimonio. Eva González está muy al margen de todas las noticias que estén relacionadas con su ex. Ella está centrada en disfrutar de su hijo.