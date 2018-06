Roberto García, Oslo, "alucinado" con 'La casa de papel'

El actor y ex guardia civil Roberto García, eque interpreta a Oslo en la serie española La casa de papel, asegura que está "alucinado" con el éxito que ha tenido la serie de Atresmedia en Latinoamérica a través de Netflix.

"He viajado a Chile para hacer promoción de la serie cuando en España apenas he pisado programas ni he tenido actos promocionales. Estoy encantado y alucinado", explicó García en la capital chilena. Reconoce que la serie no había alcanzado en España la misma repercusión como en el resto del mundo, a lo que no le encuentra explicación y se limita a apuntar que "nadie es profeta en su tierra". Oslo, su personaje en La casa de papel, es un mercenario serbio que forma parte de la banda de que asalta la Fábrica de Moneda y Timbre. El desembarco de la serie en Netflix la convirtió en un éxito internacional y en la producción más vista en habla no inglesa de la plataforma digital, que produce la continuación, la llamada 'tercera temporada', prevista para 2019.