Rocío Osorno da el salto a la televisión con un 'talent' de moda muy singular

La sevillana Rocío Osorno junto a otra influencer, Mery Turiel, son los miembros del jurado de un formato en el que se propone reconfigurar y actualizar prendas de segunda mano. Divinity estrena a las tres de la tarde de hoy Rediséñame, con la conducción de María Verdoy. Es una producción de Unicorn Content y Publiespaña junto a la plataforma Vinted.

En este espacio tres diseñadores de moda concursarán para crear un outfit ideal para tres mujeres de diferentes perfiles y estilos con prendas de segunda mano elegidas por ambas expertas en moda del jurado. Entre los desafíos se encuentra vestir a una mujer en la recta final de su embarazo, una joven que tras una ruptura sentimental requiere asesoramiento para su primera cita o una estudiante en busca del look perfecto para su graduación. Son ejemplos de los retos de Rediséñame en cada una de las entregas en la sobremesa de los domingos.

El programa pretende también mostrar las ventajas del comercio de segunda mano y de la economía circular, por ahorro no sólo de dinero doméstico sino también de los recursos naturales.

¿Quién es Rocío Osorno?

Con más de 1,5 millones de seguidores en instagram el carisma de Rocío Osorno no cesa, generando un gran engagement a través de su naturalidad, sus looks y colaboraciones con firmas de moda low cost y sus tips de belleza, cuidado y lifestyle. La joven sevillana, que estudió Ingeniería Técnica Agrícola y posteriormente realizó un Grado de Patronaje Industrial y Moda, ha creado su propia marca de ropa, lanzando su primera colección a los 26 años. Convertirse en madre ha sido otra de las múltiples facetas que Rocío Osorno comparte con su legión de seguidores que no deja de crecer.

Mery Turiel, por su parte, cuenta con una comunidad de cerca de un millón de seguidores que dio comienzo gracias a su pasión por la moda y por la foto que su padre, por pura casualidad, le realizó en un viaje a Barcelona, que le catapultó a la fama en las redes sociales. Sus estudios de Administración y Dirección de Empresas ha sido una de las claves del éxito de la joven, quien gracias a los conocimientos adquiridos durante su carrera universitaria y a su don innato para comunicar, triunfa allá donde va. Además de sus posts sobre moda y las colaboraciones en diferentes firmas, la madrileña destaca por su gran afición por la literatura, que se ve reflejada en sus publicaciones, donde comparte extractos de sus libros favoritos, y textos íntimos escritos por ella misma.

Sobre la firma patrocinadora del formato, Vinted Marketplace es el mayor mercado internacional C2C en línea de Europa dedicado a la moda de segunda mano, con una creciente base de miembros, más de 80 millones de usuarios registrados, que abarcan 18 mercados en Europa y Norteamérica. Con la misión de hacer de la segunda mano la primera opción en todo el mundo, Vinted permite a las personas vender y comprar entre sí ropa y artículos de estilo de vida de segunda mano, ayudando a dar a esos artículos una segunda o incluso tercera vida.

Vinted se fundó en 2008 en Lituania y en 2019 se convirtió en líder empresarial de su país. En la actualidad Vinted sigue teniendo su sede en Vilna, con oficinas en Ámsterdam, Berlín, Hamburgo y Praga y más de 1.500 empleados.